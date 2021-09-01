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Культура

Два кинотеатра закрылись в Великих Луках

03.09.2021 08:01|ПсковКомментариев: 0

Два кинотеатра закрылись в Великих Луках, сообщается в группе «Кинопарк Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: pixabay.com

«Кинотеатры "Родина" и "Рубин" закрыты насовсем. Кинотеатр "Апельсин" работать будет, но пока закрыт по техническим причинам. О возобновлении работы сообщим дополнительно в группе и выложим расписание, как оно станет известно», - говорится в сообщении.

Причины решений о закрытии не называются. «Приносим свои извинения и надеемся на понимание!» - обратились к кинолюбителям.

Теги: #великие луки #кинотеатр
Источник: Псковская Лента Новостей
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