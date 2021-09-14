Культура

«Здесь дышится легче, здесь воздух иной»: псковичей приглашают на новую выставку

Псковичей приглашают на открытие выставки, посвященной Изборску. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной научной библиотеки.

Выставка «Здесь дышится легче, здесь воздух иной» откроется 15 сентября в 18.00 в областной библиотеке по адресу улица Профсоюзная, 2.

Преподаватель псковской Детской школы искусств, член Союза художников России Ираида Самойленко представит свои пленэрные работы, написанные на Изборской земле.

Познакомиться с работами художницы можно будет до 17 октября. Вход свободный.