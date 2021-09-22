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Культура

Круглый стол «Личность и творческое наследие Валентина Яковлевича Курбатова» прошел в «Михайловском»

26.09.2021 15:01|ПсковКомментариев: 1

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 26 сентября, прошел круглый стол «Личность и творческое наследие Валентина Яковлевича Курбатова» в рамках первых Курбатовских чтений в Псковской области.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, работу круглого стола начали с просмотра фильма «В.В. Курбатов. «Моцарт и Сальери». Блистательно прочитанная эта самая, пожалуй, сложная для исполнителя пьеса из пушкинских «Маленьких трагедий», была записана за неполный день, практически без репетиций, рассказал собравшимся автор фильма, ведущий специалист музейной службы информации Николай Алексеев. Оценивая эту работу псковичей, участник чтений, советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой попросил организаторов о возможности показать фильм в яснополянском кинотеатре — для жителей Тульской области и гостей музея Л.Н. Толстого.

В музее также уточнили, что своего рода костяком программы круглого стола стали семь выступлений — воспоминания о Валентине Яковлевиче Курбатове и мысли о том, какими должны впредь быть Курбатовские чтения, чтобы не «потеряться» среди прочих конференций. Среди этих «основных докладчиков» — москвич и «яснополянец» Владимир Толстой, учёный секретарь московского музея имени Пушкина Светлана Чередниченко, книгоиздатель и историк из Тобольска Аркадий Елфимов, хранитель дома-музея Ал. Алтаева из псковского Лога Татьяна Степанова, другие гости из Симбирска (сейчас —Ульяновск), Иркутска, etc. Предусмотрено за круглым и свободное обсуждение услышанного.

Материалы этой встречи, как предполагают в музее, будут опубликованы в одном из последующих сборников музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

Теги: #Пушкинские Горы #чтения
Источник: Псковская Лента Новостей
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