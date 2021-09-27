Культура

Диктант «Бегущая cтрока» пишут псковичи в день рождения Валентина Курбатова

Жители Псковской области в среду, 29 сентября, принимают участие в диктанте по тексту книги Валентина Курбатова «Бегущая строка. Дневник провинциального литературного критика». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, памятное мероприятие проходит в рамках первых чтений имени известного псковского прозаика и критика и приурочено ко Дню его рождения. Сегодня Валентину Курбатову могло бы исполниться 82 года.

Главной площадкой для написания диктанта в Пскове стал smart-центр Псковской областной универсальной научной библиотеки. К мероприятию присоединятся также учащиеся учебных заведений региона и посетители учреждений культуры области.

Диктант «Бегущая строка» - одно из заключительных мероприятий первых чтений памяти Валентина Курбатова. В этот день в Псковском государственном университете также пройдет конференция «Филологические Курбатовские чтения». Кроме того, в Псковском драмтеатре состоится моноспектакль заслуженного артиста России Виктора Яковлева.

Напомним, Валентин Курбатов - один из наиболее выдающихся российских прозаиков и литературных критиков 21-го века. Он - автор многих книг, посвященных творчеству классиков русской литературы и художников, а также нескольких сотен статей по проблемам литературоведения, искусствоведения, философии, религии.

Деятель культуры за свои заслуги был удостоен премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды становился лауреатом премии администрации Псковской области и целого ряда других наград. За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награжден медалью Пушкина, а в 2016 стал обладателем еще одной государственной награды - ордена Дружбы. Президент России Владимир Путин вручил Валентину Курбатову Государственную премию в области литературы и искусства.

В рамках первых чтений имени критика в сквере Кутузова в Пскове появилась скамья имени Валентина Курбатова, а в Псковской областной универсальной научной библиотеке открыт для посещения его именной кабинет.