Культура

«Вдвойне Казанову» вывел на сцену в «Михайловском» Владимир Рецептер

Премьерным спектаклем «М. И. Цветаева. Конец Казановы» сегодня завершили второй гастрольный день в «Михайловском» артисты санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под началом народного артиста России, лауреата Госпремии Российской Федерации Владимира Рецептера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Новая работа труппы и ее создателя и бессменного руководителя была очень тепло принята зрителями, отметили в музее. Время действия пьесы и спектакля «Пушкинской школы» — последние часы XVIII столетия, место действия — замок «на краю мира». Казанове — уже 75, девчонке, внезапно являющейся перед ним и требующей его любви — «тринадцать в марте…». Показательно, что роль Франчески мэтр отдал еще даже не актрисе, но только студентке своего курса в питерском Институте сценических искусств Анне Дёминой. Неожиданное режиссёрское решение — явление на сцене одновременно двух Джакомо. «Раздвоенную» роль Казановы исполняют артисты из числа корифеев труппы — Денис Волков и Григорий Печкысев.

«Интересно, что тема Казановы и, шире, телесной любви как художественного акта и даже как благодеяния, давно вызывала творческий интерес Владимира Рецептера; собственно, первый его роман — "Узлов, или Обращение к Казанове" (опубликован в 1994) — был и об этом тоже. И уже тогда литературные критики находили в этой прозе "…преломление "вечных" мотивов европейской и русской классической культуры в мутном зеркале советского провинциального быта", отмечали в ней многочисленные аллюзии и "…глубокую культурно-мифологическую укорененность", отсылая читателей к многочисленным версиям сюжета о Дон Гуане — в том числе к пьесам Пушкина и Цветаевой», - добавили в музее.

Завтра гастроли театра Владимира Рецептера в «Михайловском» продолжат спектаклем «А. С. Пушкин. Сказка о золотом петушке». Всем желающим посмотреть эту постановку в музее напоминают о необходимости соблюдать масочный режим и другие предписания, действующие в регионе в свете сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации.