Культура

Энергию пейзажа передаст псковичка посетителям выставки «АRTеФакт»

Первая персональная выставка художницы Юлианы Голубевой «АRTеФакт» открывается в Пскове сегодня, 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: ПсковАРТ

Открытие запланировано на 17.00. Пройдет оно в галерее «Дом на Набережной» в доме Сафьянщикова по улице Советская набережная, 9.

На выставке представят живописные полотна и керамику, более 50 произведений. «Цель моего творчества - передать через свои фильтры души энергию пейзажа, предметов, своих мыслей и идей. Это сложнее, чем иллюстративно нарисовать действительность. Основной темой 2021 года в живописи является энергия псковских мотивов. Сложные и глубокие цветовые отношения неба, земли, воды, и воздуха именно Пскова и его окрестностей. Работа велась непосредственно на пленэрах, чтобы увидеть, почувствовать природу, пропустить через себя и переложить эту энергию на холст цветом», - сказала художница.

Юлиана Голубева училась у художников Г. Дячок, Л. Момотова, Э. Шарипов и других. В студенческие годы девушка участвовала во многих выставках в разных регионах России. После она начала работать графическим дизайнером в Пскове, а в свободное время занималась живописью, графикой, керамикой.

Принимала участие в городских ремесленных выставках-ярмарках, где представляла свою керамику и другие виды творчества. Также псковичка участвовала в международных пленэрах в Латвии.

С 2018 года открыла арт-студию «Гранат», где все желающие могут почувствовать себя художником или керамистом. С 2020 года является членом «ПсковАрт» и имеет мастерскую в Доме Сафьянщикова. Она участвовала во всех совместных выставках «ПсковАрта» в галерее современного искусства в «Доме на Набережной».