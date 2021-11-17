Культура

Светский раут доброго человека

Проблеск светской жизни мелькнул в Пскове в прошедшие выходные. Впервые в светлых и гостеприимных стенах ресторана гостиничного комплекса «Покровский» состоялась необычная по своему формату встреча. На бранче 13 ноября члены литературного клуба могли не только обсудить прочитанную автобиографию Чарли Чаплина, поделиться любимыми отрывками, посмотреть фрагменты из его фильмов, а также угоститься вкуснейшими закусками, но и помочь нуждающимся в абилитации детям.

Воздушные люстры ресторана с момента открытия отеля в 2016 году освещали прием за приемом. Казалось, не будет конца утонченным беседам и изящным нарядам. Оказалось, что теперь любое светское событие в городе становится событием в полном смысле. Ограничения поставили на паузу приятные встречи, от чего неожиданно случившийся вечер вышел вдвойне теплым. Бранч прошел в формате CovidFree - самым важным аксессуаром оказался QR-код.

Прием носил благотворительный характер и состоялся во Всемирный день доброты. В Пскове у доброты лицо оказалось, преимущественно, женским. На правах хозяйки гостей встречала Ирина Кухи, директор отеля «Покровский». Собирала публику Ольга Степанова, основавшая клуб «Books and Charity».

«Ольга позвонила: "Не хочешь ли, чтобы отель стал участником интересного мероприятия?" - говорит Ирина Кухи. - Мы сразу отозвались. "Благотворительность" — не новое для нас слово, мы систематически оказываем помощь хоспису. Очень рады отозваться на призывы о помощи приютов для животных "ШАНС" и «Лесопилка», туда мы на постоянной основе отвозим продуктовую помощь, едва ли не каждую неделю. Вообще помогать для нас привычное дело. Нам приятно участвовать в любого рода благотворительности».

Ольга Степанова говорит, что встречи клуба объединяют людей, неравнодушных к книгам и проблемам особенных детей. Уже состоялось два заседания, третье впервые принял «Покровский». Минимальный взнос — 2000 рублей. Если раньше приходилось часть собранных средств направлять на организацию встречи, то на этот раз гостиничный комплекс решил внести свою лепту и угостить всех гостей бранча разнообразными закусками, десертами и напитками за свой счет. Ирина Кухи добавляет: «Пусть все вырученные средства получат дети».

Героем вечера, но вовсе не главным (возможно, впервые на второстепенных ролях), стал Чарли Чаплин. Участники встречи до ее начала прочитали автобиографию кинодеятеля. Ольга Степанова подготовила к просмотру отрывки из его знаковых фильмов, делилась недостающими фрагментами из жизни «смешного чудака». Психолог Ирина Попова делилась профессиональным взглядом на события из жизни великого артиста.

«Я тут вообще не по работе. Исключительно из собственных побуждений. Это очень интересно — женский клуб единомышленников. Будем обсуждать интересную историю, я книгу читала с интересом и вдохновением», - поделилась перед началом бранча уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Ее слова «не по работе» не следует понимать буквально. Не случайно человек с чутким сердцем, умением сострадать и сочувствовать уже не первый год представляет интересы самых незащищённых – детей.

Елену Турчину, жену, маму, бизнес-леди сопровождала дочь. Девятиклассница Полина недавно сама оказалась в прожекторе светской жизни, в апреле она открывала свою первую персональную выставку в Союзе художников. Две картины она взяла сегодня с собой.

«Это взнос Полины, - поясняет Елена Турчина. - Она должна расти и понимать, что есть дети, у которых, возможно, будущее не такое успешное, как у нее и ее одноклассников. Самые несчастные — это больные дети, животные и глубокие старики. Они не могут ничего сделать сами для себя. Помогать им — это быть человеком, естественный порыв. Но всегда возникает мысль, дойдет ли, не растворится ли кусочек моей помощи».

За сборы «Books and Charity» Елена Турчина спокойна, потому с легким сердцем приняла приглашение. Собранные средства поступают на счет Центра доступной абилитации «Добрея». В октябре центр собрал 150 тысяч рублей. На эти деньги 17 подопечных получили по 8 занятий: плавание, массаж, тренажеры, специалисты, которые приезжают в Псков из других регионов. Ровно половину суммы закрыли после прошлого заседания клуба.

«Деньги нужны ежемесячно. "Добрея" — некоммерческая организация со строгой отчетностью. Средства поступают на расчетный счет, с него же расходуются. За прозрачность мы уверены, - рассказывает Ольга Степанова о выборе, кому помогать. - Очень Ирине благодарна за то, что принимает нас в "Покровском". Так важно, когда значимые в городе люди проявляют внимание к особенным детям».

Многое сегодня было впервые. Руководитель «Добреи» Наталья Лобанова первый раз присоединилась к заседанию клуба. Она-то и была главной героиней вечера. Мама четверых детей, Наталья организовала центр абилитации, когда диагноз поставили ее ребенку. «Добрея» существует как объединение родителей-волонтеров, за свою работу она не получают ни копейки. Кажется, Наталья немного ошарашена внезапным вниманием.

«То, что нас выбрали в качестве подопечных, стало для нас чудесным событием, - не скрывает Наталья Лобанова удивления. - Честно, это очень вдохновляет. Здесь совершенно другой мир, люди интеллигентные, с огромным интересом к творчеству. И помогают детям. Делают это легко, по велению души. Рада здесь присутствовать. Вижу, насколько светлые люди здесь собрались. Для нас этот опыт новый и очень результативный».

Ее слова подтверждают десятки комментариев мам (у родителей особенных детей лицо тоже — преимущественно, женское) под постами о деятельности литературного клуба: «Огромнейшая благодарность от наших маленьких подопечных за ваши добрые сердца», «Огромное спасибо,это здорово, что есть такие замечательные люди, благодарим за невероятный вклад в счастливое будущее наших деток», «Спасибо добрым волшебникам от всего сердца», «Огромное спасибо! Наши сердца переполняют восхищение и благодарность! Храни вас Господи!»

Ольга Степанова делится своей мечтой: если каждый житель Пскова ежемесячно будет отправлять на благотворительность 50 рублей, все сборы в городе будут закрыты получившейся суммой. Ведь, как сказал герой Чарли Чаплина в фильме «Диктатор», «у всех есть власть, чтобы сделать других счастливыми».

ООО «Фуд Сервис», ИНН 6027177856

Валентина Семенова