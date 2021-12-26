Культура

Рубежи боевой славы, памяти и творчества

24 декабря Литературная Гостиная Союза писателей России «Парк культуры» принимала писателей из Великих Лук, а также всех, кто вместе с великолучанами праздновал в этот день 25-летие Литературно-художественной творческой группы «Рубеж».

В Москву из Великих Лук в этот праздничный день приехали председатель «Рубежа» Андрей Канавщиков, поэты Татьяна Лапко, Александр Юринов и лидер группы «V. V. And Band» Василий Виноградов.

Фото здесь и далее Татьяны Лапко

Встречу в Шолоховском зале Союза писателей провела поэт и драматург Нина Дьякова. Нина Николаевна подчеркнула: «Мы назвали нашу Литературную Гостиную "Рубежи боевой славы, памяти и творчества". Таким образом мы обозначили тему, которая в конце года, объявленного Годом Памяти, очень актуальна. Мы с вами становимся участниками вечера, которым СП завершает Год Памяти. Очень много было сделано Союзом писателей России в этот год, а сегодня право начать этот вечер предоставляется первому секретарю правления Союза писателей России Геннадию Иванову».

Позицию поддерживаем

Геннадий Иванов сказал: «У нас весной в этом же зале прошла встреча, посвящённая Ржеву. А теперь у нас – другой рубеж. Заканчиваем год мы Великими Луками. Я очень давно знаю Андрея Канавщикова, читал его, читаю, помню много-много лет назад, еще при Ганичеве, мы Андрея награждали премией "Сталинград". Знаю и Татьяну Лапко, которая подавала на конкурс Ершова свои книги.».

Автор отметил, что Великие Луки у него, прежде всего, конечно, ассоциируются с подвигом Матросова.

«Андрей как-то внедрил меня в борьбу за Матросова. Я до этого был в Уфе и там, в центре города стоит памятник Матросову. Мне все говорили, что, конечно, это "наш", он – башкир, а "Матросов" - это типа клички. А потом я прочитал книгу Андрея с мыслью, что подвиг и имя отдавать никому не надо…», - добавил Геннадий Иванов.

Несмотря на пандемию, мы весь этот год проводили мероприятия. Николай Федорович (председатель Союза писателей России – А. К.), как всегда, очень много ездил по стране. Каждый месяц, порой, по две, по три поездки.

Писательские организации в регионах работают. Где-то лучше, где-то хуже. Где-то есть определённое затухание. Затухание идет отчего? Оттого, что писатели поделились, подменяют служение Слову служению различным начальникам. Как сказано: «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот».

Тем не менее, по словам Геннадия Иванова, большинство организаций твёрдо стоит на ногах при том, что у них нет особой финансовой поддержки. Но писательская жизнь в России сама по себе есть. Процесс идет.

Что касается Великих Лук, то я спрашиваю иногда у Игоря Смолькина, чем живёт Псковская писательская организация. И мы в курсе дела, что ваша позиция – это, прежде всего, патриотическая, и мы это всей душой поддерживаем.

«Особенное место»

Нина Дьякова отметила, предваряя выступления великолучан:«Конечно, город Великие Луки – это особенное место. Действительно, порубежное. Знаете, когда была там в 2019 году (наш театр находился на гастролях), могу сказать следующее: город поражает своеобразием своих улиц. Ощущением разлитой вокруг древности при том, что подлинно старых домов немного.

И что интересно. Оказывается, этот город неоднократно за свою историю бывал стёрт с лица земли. При этом его всегда восстанавливали, строили с любовью. Великолучане – это удивительные люди. Поэтому я благодарна генеральному директору СПР В. В. Дворцову, что он стал инициатором этой нашей встречи».

Знакомство с городом открыл Андрей Канавщиков: «Формально наша сегодняшняя встреча посвящена презентации альманаха "Рубеж", вышедшего по случаю 25-летия Литературно-художественной творческой группы "Рубеж", но фактически невозможно говорить об альманахе, о нашем объединении, не касаясь города.

Когда мы обозначали с Ниной Николаевной обстоятельства нашей сегодняшней встречи, то всякий раз мы упирались в то, что литературу невозможно отделить от города, от того, что мы живём в конкретных Великих Луках. Конкретном оплечии Новгорода, предсердии Москвы, городе воинской славы, который награждён орденом Отечественной войны I степени

Название "Рубеж" органично и сразу появилось, когда решали, как объединение назвать. Поскольку можно выделить две основных ментальных схемы поведения у людей. Есть континентальная, когда человек в трудной ситуации не только ожидает помощи, но даже уверен, что всегда ему эту помощь окажут, всегда он сможет на кого-то опереться. И есть концепция рубежной ментальности, она в том, что ты один находишься на границе и всегда опираешься лишь на себя, и не факт, что тебе кто-то в принципе придёт на помощь.

Опираться в первую очередь на свой потенциал – именно это отличает рубежные территории, рубежные города от остальных.

Луки постоянно сжигались, находясь на границе, претерпели множество бед, но самое главное, что отличает рубежную ментальность: Луки всегда возрождались, ставя перед собой максимальные задачи. Только максимальные.

Если промышленность, то промышленная столица региона. Если спорт, то непременно академия физкультуры. Театр – реальный центр культуры. Великие Луки даже сохранили и такое свое областное достояние, как ежедневная газета "Великолукская правда"».

Слово и поступок

Подробнее о литературных аспектах рубежной территории говорил поэт Александр Юринов: «Что касается объединения «Рубеж», оно возникло даже не столько из-за географического понимания, хотя это тоже был очень важный аспект, но в плане литературного творчества нас больше всего волновала культурологическая идея великого, я считаю, философа Бахтина, который жил недалеко от Великих Лук. И вот эта тема рубежа, всю жизнь разрабатываемая и усиливаемая, она настолько поразила нас с Андреем, что мы поняли, что в этом, наверное, и есть смысл литературы как таковой.

Сорбировать смыслы на каком-то горизонте событий. Не за горизонтом событий, это уже будет чёрная дыра, а именно на горизонте событий.

Ведь что такое рубеж? Это, прежде всего, разграничение идеалов. Дело в том, что каждый культурный акт существенно живёт на границе. Культурный акт в плане литературы, который родился внутри культурной традиции, как говорил Бахтин, практически со временем вырождается, теряет остроту.

В чём здесь самое главное? На границе вот этого культурного пространства рождается вариант диалога и разграничения. Мне показалось, что именно в альманахе «Рубеж» это присутствует, и Канавщиков себе подсознательно ставил именно эту задачу: взглянуть на литературный жанр многоаспектно. Как форма бытия творческое произведение и объединение как метажанр.

Я внимательно несколько раз перечитал альманах "Рубеж". Почему он так легко читается? Там много авторов из разных городов, из разных географических пространств, но он читается как единое произведение. Получилось именно то, о чём мечтал Бахтин, создание метажанра, который определяет форму образования эпохи.

При этом философия поступка неотъемлема от слова. Возможность чистого искусства, каких-то абстрактных манифестов никогда не приживались в "Рубеже", то есть это был налицо эвристический потенциал текста. По Бахтину, подразумевается, что речевая структура забирает смысл языка и позволяет человеку быть и девственным, и действительным, производить действие. Наверное, это самое важное, чтобы добиться диалога на каком-то антропологическом пределе, достичь его и добиться диалога человека с читателем».

Внешнее и внутреннее

От Татьяны Лапко прозвучал рассказ о постоянной нацеленности «Рубежа» на развитие, на динамику: «Мы и сами всегда много ездили по стране, и много принимали гостей, к нам приезжали Владимир Рыбинский (Тула), Валентин Ермаков (Обнинск), Дмитрий Авалиани (Москва), Артур Пунте (Рига)…».

Прозвучали важные для постижения творческого пути факты из личной биографии. В частности, Татьяна Михайловна вела кружок глиняной игрушки в воскресной школе храма иконы Казанской Божией Матери. Также Т. М. Лапко представила стихи из юбилейной книги стихов «Сердцевина».

Выступил с песнями под губную гармошку и электрогитару Василий Виноградов, который философски заметил: «Мой внешний вид – вызов самому себе. Поскольку мой внешний вид вы запомните, а вот запомните ли вы мои песни?!».

Принимая вызовы времени

Из Смоленска на встречу «Рубежа» приехал писатель и журналист Владимир Королев: «Я счастлив, что сегодня, накануне Нового года, проходит эта встреча, которую собрали Андрей Борисович и мы, его соратники-соперники и друзья, прежде всего. И то, что мы говорим о рубежах, о том, насколько мы причастны к этим рубежам, насколько прочно мы стоим на рубежах исторических, географических и, конечно же, на литературно-краеведческих, это говорит о том, насколько мы ощущаем себя в своем времени.

Вызовы, которые нам посылает время, инфекционные и политические, все эти вызовы надо принимать и принимать с таким чувством, что вызывайте нас, вы получите в ответ ещё более мощное сопротивление и определение сути времени. И понимание того, насколько в этом времени каждый из нас сколько стоит по отношению к противнику и по отношению к своей Отчизне.

И понятие "Великие Луки", так же как понятия "город-Герой Смоленск", "город воинской славы Вязьма", "город воинской славы Ельня", "город воинской славы Ржев" - это все понятия конкретные и объемные. Прав Андрей Борисович, за Александра Матросова приходится бороться, прежде всего, нам, писателям. И каждый раз мы должны доходчиво и в то же время ярко, доказательно говорить о подвиге, который познаётся не только в тот момент конкретным человеком, который совершает этот подвиг.

Он познается и потом, когда тысячи и тысячи, миллионы людей благодаря журналистскому и писательскому слову, начинают понимать, что они тоже являются свидетелями этого подвига и обязаны этот подвиг в своих мыслях и в делах обязательно продолжать всеми доступными способами и методами, которые им наша Россия предоставляет.

И в конце концов у каждого из вас, как говорил Маяковский, есть собственная гордость и должна быть собственная инициатива, в зависимости от нашего ума, от генов, которые нам подарили родители, и от того воспитания, которое нам дали наши педагоги и наша страна. Она была, есть и будет великой, пока в России существуют такие города – Великие Луки, Псков, Смоленск, Ельня, Вязьма… И любой районный центр, через который прокатилась туда и обратно в 1941-1943 годах мясорубка войны. Это первое, что я хотел бы сказать в связи с тем, насколько ценна та книжка, которую выпустили Андрей Канавщиков и его команда».

Смоленский рубеж

Также Владимир Королев подробно рассказал о патриотической работе Смоленской писательской организации и об одной конкретной инициативе: «Я рад, что в книжке "Рубежа" присутствует моё стихотворение, спасибо редколлегии, но я хотел бы сегодня, прежде всего, поговорить о том, какой вклад в развитие нашей литературы внес А. Т. Твардовский. 18 декабря отмечалось 50-летие с дня его кончины.

У Смоленщины есть три поэтических богатыря – это Н. И. Рыленков, М. В. Исаковский и, конечно же, А. Т. Твардовский, литературный Илья Муромец. И вот мы решили построить дом Василия Тёркина. Почему есть дом Дон-Кихота, Джульетты – в Вероне, дом станционного смотрителя, Дом Шерлока Холмса? И почему наш национальный литературный герой забыт в этом смысле и вот эта фраза фатьяновская 1946 года «Мы тебе колхозом дом построим… (песня на стихи Алексея Фатьянова «Где же вы теперь, друзья-однополчане» - А. К.) почему никем до сих пор не была осуществлена?

И вот, чтя память Александра Трифоновича, мы решили построить такой дом в деревне Рибшево, который входит в территорию национального природного парка "Смоленское поозерье"».

Владимир Королев напомнил, что в Рибшево, которое находится в 100 км от Смоленска, Твардовский написал повесть «Дневник председателя колхоза» и поэму «Страна Муравия». И ещё не менее красноречивый факт. 306-я дивизия, освобождавшая в Великую Отечественную деревню, получила звание Рибшевской.

При этом штурме погибло более тысяч советских бойцов. Василий Сурков повторил тогда подвиг Матросова. 19 сентября 1943 года Москва салютовала взятию Рибшево.

Всего 5 дивизий получили свои имена за взятие деревень. И все эти пять деревень находятся именно на рубеже Смоленской, Псковской областей. Владимир Королев сообщил, что уже установлен камень с надписью «Здесь будет поставлен Дом Василия Теркина»: «По сути своей это будет социально-культурологический центр, который должен включать в себя библиотечный, музейный комплексы. Оказывается у нас, благодаря Канавщикову, Лапко и их помощникам, есть единая литературная творческая группа крови».

Образ творчества

Выступил в ходе встречи поэт, издатель, главный редактор московского издательства «Образ» Эдуард Побужанский: «У меня нет исторического образования, поэтому я не берусь судить о роли человека, личности в истории. Но я журналист и литератор и, наблюдая за современным литературным процессом, могу сказать, что роль личности в литературе, как никогда или как всегда, велика.

Вот я всякий раз думаю, как повезло Великим Лукам, что у них живёт и работает человек такого разностороннего дарования, я могу это в лицо сказать Андрею Борисовичу, как Андрей Канавщиков. И тут еще мало быть просто талантливым человеком.

Я знаю многих разбросанных по небольшим районным, областным центрам талантливых людей, но у которых нет вот этой внутренней энергии, активности, которые позволяли бы пускать волну вокруг себя. А у Андрея Борисовича это есть. Он удивительно талантливый и удивительно активный человек.

И благодаря ему (только 50 собственных книг разного жанра издано!) делается много ещё чего попутного. Это и публикации в прессе разного уровня, и фестивали, и конкуры, и судейство на разных мероприятиях, и альманахи «Из варяг в греки», «Рубеж» и за всей этой внешней атрибутикой, как правило, всегда стоит один человек.

Я еще журналист и редактор с почти 40-летним стажем и я всегда обращаю большое внимание на то, как издаются газеты, на уровень журналистики в местной прессе. Чего говорить, у нас проблема с этим даже в Москве, а проблема районных газет, вообще, огромна, и опять же я считаю, что как повезло Великим Лукам, что в местной газете там работает Андрей Борисович. Мало того, что он пишет живым пером, но те литературоведческие публикации, которые я время от времени читаю в газете «Великолукская правда», они на таком уровне, что это не районный уровень, любая из таких статей может быть опубликована в московской прессе. То есть это ещё высокий уровень разговора с читателем.

И, разумеется, когда я получил приглашение принять участие в сегодняшней презентации альманаха «Рубеж», я не мог его никак проигнорировать не только потому, что в альманах включены мои стихи, но и потому что в этом году издательство «Образ» выпустило две книги великолучан».

Эдуард Побежанский представил книги «Образа» Андрея Канавщикова и Татьяны Лапко «Кипяток» и «Сердцевина», вручил в подарок Литературной Гостиной альманах «Образ». А ещё прочитал свои стихи и небольшой рассказ.

От души к душе

Одним из непосредственных вдохновителей встречи стал генеральный директор Союза писателей России, известный прозаик и поэт Василий Дворцов. ОН сказал в своем выступлении: «Можно долго не видеться, не слышаться, не перезваниваться, но я знаю, что есть Андрей Канавщиков, и это хорошо, потому что это – часть моей жизнь, он там есть. Как и в других городах есть люди, с которыми можно сойтись и в любой день начать продолжать разговор, который может быть закончен пять или десять лет назад, не важно.

В конце концов, это продолжается, потому что ты знаешь, что это – твой человек. И то, что мы сейчас по «Рубежу» говорим, конечно, очевидно, что каждое дело имеет фамилию, имя, отчество. Приходит человек – приходит дело.

И счастье нашей творческой профессии – то, что даже если человек уходит, дело его всё равно остаётся. Оно живо. Потому что книги вне времени, они всегда будут находить собеседника. Начинается творчество где-то на небе, доходит до нас, нас использует, творческий момент проходит сквозь поэта и следующим шагом он достигает читателя, ведь процесс сотворения художественного произведения заканчивается в читателе.

У меня духовник в своё время говорил, что самое главное творчество – это умение передать впечатления одной души – другой душе. И мы, пишущие люди, имеем счастье, за счёт книги прикасаться к душам даже тех людей, которых мы не знаем. И они нас не знают, но проходит время, пролетают километры, и всё равно встречи происходят и эти встречи происходят благодаря творчеству.

Великое дело – книги. И то, что есть альманах, и то, что есть Канавщиков».

Василий Дворцов рассказал показательную историю: «По телефону идет информация, что Великие Луки у нас будут выступать. Николай Фёдорович подходит к Илье, говорит: записывай срочно, такого-то числа приезжают Великие Луки. Илья – узбек, хороший парень из Советского Союза и он записывает "Великие Руки".

И его оговорка создала такой образ сильного русского человека, который великими руками держит землю. Это просто замечательно».

Василий Дворцов прочитал отрывок из своей поэмы «Правый мир». Андрей Канавщиков представил минивыставку из фоторабот Евгения Николаенкова.

Нина Дьякова добавила: «О Великих Луках я вспоминаю только с добром. Какие были замечательные гастроли у нас с театром! И сегодня я точно получила удовольствие от общения с вами.

Также Нина Николаевна принимала поздравления по случаю того, что сегодня же состоялся премьерный спектакль по пьесе "Тайны лебединого перышка". Эту новогоднюю сказку поставил Амурский областной театр драмы (Благовещенск)».

Литературные побратимы

В конце мероприятия встречу посетил председатель Союза писателей России Николай Иванов. Ранее он встречал рубежистов, а сейчас доехал до здания СП, как только завершилось годовое собрание Наблюдательного и Творческого советов Ассоциации союзов писателей и издателей (АСПИ).

Николай Фёдорович спросил:

- Так рубеж взят или не взят?

Ответил ему:

- Достигнут новый рубеж. Пока живём, итоги всегда только предварительные и сейчас взята очередная высота.

Николай Иванов: - Как сказали на пленуме: у нас регионы командуют Москвой. В принципе так и есть и слава Богу. Регионы тянут на себе основную работу.

А то, что вы у нас сегодня и получилось такое завершение литературного года родными мне местами – это радует, потому что я на парашюте долго гулял по псковскому небу (Николай Фёдорович служил в 70-е годы в Псковской дивизии ВДВ – А. К.).

В ходе дальнейшего общения наилучшие пожелания Великим Лукам передал от начальника Военно-художественной студии писателей В. А. Силкина полковник Игорь Витюк. Игорь Евгеньевич рассказал о работе над книгой «Письма Маршалу», напомнив о поэме Андрея Канавщикова про Маршала Жукова.

Еще поэт Игорь Витюк обозначил новое направление деятельности:

- Сегодня введен институт литературного побратимства на уровне муниципальных образований. И сегодня Видное объединилось с Великими Луками. Это города – литературные побратимы.

Николай Иванов: - Вот как только мы в Видном проведём выездной секретариат «Слово писателя, душа народа», я уже придумал название, как только нас глава примет там, мы в принципе можем об этом объявить.

Алексей Плотников, представляющий на встрече город Видное Московской области согласился с такой постановкой вопроса. Великие Луки тоже. Были бы общие рубежи наши крепки, как и прежде.

Андрей Канавщиков