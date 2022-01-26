Культура

Отборочный тур Дельфийских игр прошел в псковском колледже искусств

Отборочный тур ХХI Молодежных Дельфийских игр России состоялся 26 января в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, профессиональное жюри, в состав которого вошли представители различных специализаций колледжа, оценивало выступление сольных исполнителей и ансамблей, живописные работы и художественные фотографии студентов.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В конкурсном отборе приняли участие 29 студентов, два творческих коллектива и один учащийся Детской музыкальной школы при колледже искусств. Конкурсанты выступили в 10 номинациях: фортепиано, академическое, эстрадное, народное сольное пение, народное ансамблевое пение, инструменты народного оркестра, духовые инструменты, хореография, изобразительное искусство, фотография.

Для участия в региональном отборочном туре жюри рекомендовало 18 студентов и творческие коллективы.

Напомним, что Дельфийские игры - состязания в области искусства, направленные на выявление и поддержку творческой молодежи (возраст участников — от 10 до 25 лет). Появились они еще в Древней Греции, вместе с Олимпийскими играми и носили название Пифийских. Их возрождение началось в ХХ веке.

Первые Всемирные игры современности прошли в 2000 году в Москве и собрали 27 стран-участников. Затем появились Европейские Дельфийские игры, Дельфийские игры государств - участников Содружества Независимых Государств. Российские Дельфийские игры проводятся с 1999 года. Псковская область принимает участие в Дельфийских играх с 2011 года.