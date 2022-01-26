Культура

Вышить Псковскую область к 77-летию ее образования предлагают жителям региона

Псковский областной центр народного творчества приглашает всех, кто любит вышивать, принять участие в проекте «Вышиваем Псковскую область». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении культуры.

Согласно проекту, физическую карту области поделят на 30 равных частей, которые будут вышивать мастера из разных районов региона. Основные материалы для вышивки - это бисер и мулине.

Вышитая карта будет посвящена 77-летию образования Псковской области. В августе 2022 года вышитую работу выставят в администрации Псковской области. Подробности можно уточнить по телефону: 8 911 887 47 88.