Культура

Билет на новую выставку в ганнибаловом Петровском можно оплатить «Пушкинской картой»

Билет на выставку «Святогорье в живописи и графике Леонида Гервица» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» теперь можно оплатить «Пушкинской картой». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, речь идет о новой фондовой экспозиции, куда вошло 17 работ известного советского, но в настоящее время проживающего в США живописца, почетного зарубежного члена Российской академии художеств Леонида Гервица.

Леонид Гервиц. В Михайловском (этюд). Из фондов музея-заповедника.

Эта выставка, как уже сообщалось ранее, развернута в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское».

Кроме того, по-прежнему, в музее-заповеднике «Михайловское» владельцы «Пушкинской карты» могут за счет государства побывать на экскурсиях по музеям-усадьбам «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», в «Пушкинской деревне» и в «Музее-мельнице» в деревне Бугрово, а также познакомиться с выставками «Хранители Михайловского», «Эпистолярный диалог монолог. А. С. Пушкин и Н.Н. Гончарова», «Из истории создания драмы «Борис Годунов», «Отечество нам Царское Село...», «Являлся Пушкин знаменитый...», «Графика Валентина Васильева».

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В музее подчеркнули, что этот список и далее будет расширяться, а следить за его обновлениями можно на официальном сайте «Михайловского».

В учреждении также напомнили, что для детей до 16 лет, вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются, вход в музеи Пушкинского заповедника остается бесплатным; оплачиваются только услуги экскурсовода, если молодые люди в них нуждаются.