Культура

Выставками работ псковских художников начали новый год в «Михайловском»

Две выставки, представляющие творчество известных псковских художников, открыли для посетителей в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 2 января. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Валентин Васильев. Мельница крылата. 1979. Из фондов «Михайловского»

Первая из экспозиций представляет одну из фондовых коллекций Пушкинского заповедника — графическое наследие Валентна Васильева. Работы псковского художника, основоположника региональной школы графики, в советское время были визитной карточкой Псковщины и отечественного искусства в целом. Выставки линогравюр Валентина Васильева и сейчас вызывают интерес публики и проходят с большим успехом, подчеркнули в музее. Только в последние несколько лет Пушкинский заповедник экспонировал разные работы мастера как в Псковской области (на разных площадках в областном центре, в Пушкинских Горах, в Бежаницах, в Опочке, в Великих Луках и проч.), так и в России, и за рубежом (Белоруссия, Испания, Дания и другие).

В новую выставку «Графика Валентина Васильева» вошло более 60 работ из музейного собрания. Это экслибрисы и авторские линогравюры 1960—1970-х годов.

Вторая экспозиция называется «Являлся Пушкин знаменитый...». В ней представлена живопись Александра Александрова. В музее отметили, что 25 работ из собрания автора сложились в своего рода монолог художника о любимых им пушкинских местах.

Александр Александров. Михайловское. Теплый февраль (2005)

В музее добавили, что Александр Александров — уроженец Острова, в Пскове живет с 1969 года. Он воспитал не одно поколение юных художников; стоял у истоков создания художественного отделения в псковской Детской школы искусств. Уже в нынешнем столетии увидели свет три альбома с репродукциями живописи и графики Александра Александрова: «Являлся Пушкин знаменитый...» (2014), «Господин мой Псков» (2015), «Территория любви. Пушкинский заповедник, Остров, Изборск» (2017).

В «Михайловском» отметили, что обе выставки развернуты в экспозиционных пространствах музейного Научно-культурного центра (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Молодые посетители заповедника могут приобрести билеты на них, воспользовавшись «Пушкинской картой».