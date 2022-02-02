Поэму блогера ПЛН оценили на всероссийском литературном конкурсе

Поэму блогера ПЛН, писателя и поэта Андрея Канавщикова оценили на всероссийском литературном конкурсе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Андрей Канавщиков.
Фото: Андрей Канавщиков
Во Всероссийском литературном открытом конкурсе имени Героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова приняли участие более 150 действующих и начинающих писателей. Конкурс проходил в номинациях «Лучшее литературное произведение об авиации и летчиках», «Лучшее научно-публицистическое произведение», «Лучшее поэтическое произведение» и «Лучшее молодежное произведение».
«В финал конкурса вышли 56 участников, среди них немало молодежи, которая не отстает от своих старших товарищей», - отметили организаторы конкурса.
Андрей Канавщиков, представивший жюри поэму «Аэродром», получил признание как лучший поэт.
Кроме того, он получил диплом имени Владимира Саришвили за лучшую конкурсную работу в номинации «Журналистика» по итогам пятого Международного литературного конкурса «Созвездие духовности» 2021.