Культура

Поэму блогера ПЛН оценили на всероссийском литературном конкурсе

Поэму блогера ПЛН, писателя и поэта Андрея Канавщикова оценили на всероссийском литературном конкурсе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Андрей Канавщиков.

Фото: Андрей Канавщиков

Во Всероссийском литературном открытом конкурсе имени Героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова приняли участие более 150 действующих и начинающих писателей. Конкурс проходил в номинациях «Лучшее литературное произведение об авиации и летчиках», «Лучшее научно-публицистическое произведение», «Лучшее поэтическое произведение» и «Лучшее молодежное произведение».

«В финал конкурса вышли 56 участников, среди них немало молодежи, которая не отстает от своих старших товарищей», - отметили организаторы конкурса.

Андрей Канавщиков, представивший жюри поэму «Аэродром», получил признание как лучший поэт.

Кроме того, он получил диплом имени Владимира Саришвили за лучшую конкурсную работу в номинации «Журналистика» по итогам пятого Международного литературного конкурса «Созвездие духовности» 2021.