Культура

В России утвердили правила предоставления субсидий на поддержку творческих проектов

В ближайшие три года на грантовую поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий из федерального бюджета будет направлено 28 млрд рублей. Правила предоставления финансирования утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Субсидии будут направлены президентскому фонду культурных инициатив, созданному по решению главы государства в 2021 году. Этот фонд проводит конкурсный отбор проектов и предоставляет гранты его победителям – авторам самых креативных и значимых инициатив для общества и развития творческих сфер. В 2022 году на эти цели будет направлено 8 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах – по 10 млрд рублей.

Претендовать на получение гранта могут негосударственные НКО, коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.

«На конкурс могут быть представлены самые разные инициативы в области классического и современного популярного искусства, а также весь спектр направлений творческих индустрий. Например, это могут быть проекты в сфере театра, кино, музыки, литературы, издательского дела, дизайна, моды, архитектуры и урбанистики, мультимедиатехнологий, образовательные и наставнические проекты, инициативы, предусматривающие проведение фестивалей, премий и арт-форумов», - рассказали в пресс-службе правительства.

В прошлом году грантовую поддержку президентского фонда культурных инициатив получили почти 1,5 тыс. проектов из 79 регионов страны. Общий объем средств, выделенных на эти цели, составил 3,5 млрд рублей. Некоторые поддержанные инициативы уже реализованы.