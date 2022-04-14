Культура

Выставка современного искусства по народным мотивам открылась в Пскове

Выставка произведений, выполненных в своерменной технике по народным мотивам, «Вдохновленные традицией» открылась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке.

Изображения здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

Увидеть произведения декоративно-прикладного творчества можно в псковской модельной детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новоселов.

На этой выставке представлены работы студентов отделения «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Это произведения, выполненные в современных техниках по народным мотивам. Например, полотна в технике холодный батик по мотивам северных росписей и орнаментов, или шарфы в технике узелковый батик и складной шибори по мотивам восточных узоров. Внимание посетителей больше всего привлекает панно в лоскутной технике с видом Изборска», - отметили организаторы выставки.

На выставке также можно познакомиться с городецкой и пермогорской росписью.

Выставка «Вдохновленные традицией» посвящена Году культурного наследия народов России и проходит в рамках социально-просветительский проекта библиотеки «Фольклор. Традиции. Экология: старые сказки на эколад».