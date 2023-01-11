Культура

Молодёжная вечёрка пройдёт в Пскове 19 января

Молодёжная вечёрка «Крещенский вечерок» пройдёт в Псковском областном центре народного творчества 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

«Вспомнить об обычаях, традициях и приметах на Крещение соберутся участники фольклорных коллективов Пскова. Гости вечерки узнают, как позвать "чужаков", как гадать на суженого-ряженого, участники ансамбля "Уграда" расскажут об одном из самых популярных святочных гаданий в старину – подблюдном. На вечерку приглашен особый гость - Кузнец. Он покажет, как в старину "перековывали" старых гостей на молодых. По традиции всех гостей мероприятия ждет угощение - святочное блюдо "сочиво"», - рассказали в центре.

Мероприятие начнется в 18:30 в центре народного творчества по адресу: улица Некрасова, 10.