Культура

Михаил Ведерников о работниках культуры: Вы – яркие и творческие люди

Работников культуры и искусства с профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Текст поздравления он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Вы – яркие и творческие люди. Каждый из вас вносит большой вклад в сохранение национально-культурных традиций, создание яркой событийной жизни региона», - написал глава региона.

В преддверии праздника девять руководителей и педагогов были удостоены благодарностей Министра культуры РФ, получили почётные региональные звания «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный деятель искусств Псковской области» и почётные грамоты.

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«Ваш труд высоко оценён не только в Псковской области, но и на федеральном уровне. Благодарю всех вас – сотрудников музеев, библиотек, театров, школ, ДК, городских и сельских клубов, коллективы художественной самодеятельности – за самоотверженный труд, за неоценимый вклад в развитие культуры нашего региона и нашей страны!» - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор пожелала крепкого здоровья, благополучия, счастья, вдохновения и новых творческих достижений на благо Псковской области.