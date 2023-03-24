Культура

Работников культуры наградили в Пскове

Торжественное награждение работников культуры состоялось в детской музыкальной школе №1 имена Н. А. Римского-Корсакова в Пскове 24 марта в преддверии профессионального праздника, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Почетные грамоты администрации города Пскова сотрудникам детских музыкальных школ города, деятелям концертных организаций, руководителям творческих коллективов, сотрудникам областного комитета по культуре и работникам библиотек вручил исполняющий обязанности заместителя главы города Пскова Алексей Несмашный.

«Ваша работа и опасна, и трудна, потому что вы работаете со смыслами, вы работаете с душой. Культура города Пскова - это то, чем мы неизменно гордимся», - выступил Алексей Несмашный.

Первый заместитель председателя комитета по культуре Вера Алексеева поблагодарила работников культуры города Пскова и отметила, что в этом году их деятельность была особенно значима.

«То, что вы делаете - это огромный труд, огромный профессионализм, огромная заслуга не только перед городом или регионом, но и для нашей большой Родины», - отметила Вера Алексеева.

Перед работниками культуры с поздравительными номерами выступили воспитанники детских школ искусств города Пскова.