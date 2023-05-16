Культура

День открытых дверей пройдет в Псковском музее 18 мая

Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. Этот праздник был учрежден по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев, проходившей в Москве и Ленинграде в мае 1977 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Музейное сообщество почувствовало необходимость создать некое особенное событие, которое бы объединяло музейщиков по всему миру. Этим событием и стал Международный день музеев.

«Традиционно в честь праздника 18 мая посещение всех объектов Псковского музея-заповедника будет абсолютно бесплатным. Ждем вас, дорогие посетители, и надеемся разделить радость этого прекрасного праздника вместе с вами!» – рассказали в музее.

Подробная информация о режиме работы объектов музея – на сайте.