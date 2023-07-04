Культура

Интерактивная программа «Псковский торг» пройдет в Приказной палате

Сборная интерактивная программа «Псковский торг», участники которой узнают все о главной торговой площади города Пскова в XVI–XVII веках, состоится в Приказной палате Псковского кремля 7 июля в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Ведущие программы расскажут о средневековом псковском Торге – центре экономической жизни всей Псковской земли, его местоположении и масштабах, а также о разнообразных торговых рядах и том, что там можно было купить. Участники узнают, откуда товары поступали в Псков, какими единицами измерения массы и длины пользовались в торговле, чем расплачивались за покупки.

А чтобы в полной мере почувствовать себя гостем средневекового рынка и заодно закрепить новые знания на практике, участники смогут измерить сукно аршином и взвесить товары на весах, отметили в музее-заповеднике.

Место встречи: информационный центр музея (улица Кремль, 4). Стоимость: 350 рублей с человека – взрослые, 300 рублей с человека – школьники.

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112724574.