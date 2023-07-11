Культура

Островский район получил право собственности на бесхозяйный костел

Островский район получил право собственности на бесхозяйный объект культурного наследия – «Польский католический костел 1905 года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

13 июля Островский городской суд рассмотрел заявление о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества.

Суд при принятии указанного решения исходил из представленных по делу доказательств, а также положений федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» о том, что объекты культурного наследия независимо от категории их историко-культурного назначения могут находиться в муниципальной собственности.

Решение суда в настоящее время в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.