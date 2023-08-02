Культура

Мастер-класс по изготовлению оберегов проведут в Псковском кремле

Музейная мастерская Палат у Сокольей башни будет работать в Псковском кремле на территории Довмонтова города с 11:00 до 17:00 5 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, любой желающий сможет совместить прогулку по Псковскому кремлю с участием в мастер-классе по созданию обережной куклы.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Славянские куклы-обереги дошли до нас из глубокой древности. В дохристианские времена они присутствовали в каждом доме, сопровождали человека на протяжении всей его жизни», – рассказали в музее.

В рамках мастер-класса гости смогут изготовить два рукодельных сувенира. Кроме того, узнают много нового о традициях изготовления кукол на Руси

Место встречи: Довмонтов город Псковского кремля; Стоимость: 300 рублей с человека, в том числе по Пушкинской карте. Телефоны для справок: +78112331390 (добавочный 1).