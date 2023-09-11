Культура

Депутаты наградили сотрудника Псковского музея-заповедника

Старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Ирина Галицкая получила благодарность Псковского областного Собрания депутатов за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры Псковской области. Награду вручил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Ирина Галицкая пришла в Псковский музей в 1978 году. Сначала работала экскурсоводом, потом художником-реставратором в отделе реставрации фондов, затем трудилась в должности заведующей сектором драгоценных металлов. На счету Ирины Галицкой несколько книг, многочисленные выступления на конференциях различного уровня. Она является автором нескольких выставок, в частности «По платью видно, кто идет», которая недавно с успехом была показана в Псковском, Новгородском и Владимирском музеях.

В торжественной обстановке ей вручили благодарность, цветы, пожелали крепкого здоровья и реализации новых амбициозных проектов, которые будут способствовать дальнейшему развитию культуры Псковской области и продвижению Псковского музея-заповедника.