Культура

XXIX Юношеские Кутузовские чтения пройдут в Пскове

XXIX Юношеские Кутузовские чтения пройдут в Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени И.И. Василёва 27 октября. На этот раз Юношеские Кутузовские чтения посвящены 1120-летию первого упоминания Пскова в летописи, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Во время чтений в Историко-краеведческой библиотеке также будет развёрнута выставка копий документов из фонда Государственного архива Псковской области «Псков – город-музей», которую представит археограф I категории Алексей Голубев. Кроме того, библиотекари подготовили к этому мероприятию выставку книг «Город воинской славы: к 1120-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи» из фондов Историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва.

Чтения проводятся под научным руководством кандидата исторических наук, доцента исторического факультета кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Зои Тимошенковой, а также при поддержке управления культуры, управления образования администрации города Пскова, Псковского филиала Российской международной академии туризма и Государственного архива Псковской области.

Чтения начнутся в 14.00 по адресу: Октябрьский проспект, до 19А, читальный зал историко-краеведческой библиотеки.