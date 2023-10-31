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Культура

Дети, книги, два столба

03.11.2023 10:15|ПсковКомментариев: 0

Для муниципального депутата не бывает слишком маленьких задач. Потому что будни на округе почти и состоят из одних «мелочей». Это и есть настоящая жизнь. Пока мировую повестку сотрясают эпохальные события, живущие на Запсковье мальчишки и девчонки обтрепали своими велосипедами новенькое крыльцо библиотеки «Радуга», ставшей модельной. И это хорошая новость: после обновления посетители выстраиваются в очереди, меняя покатушки на спокойный отдых с книгой. Но велопарковка все же была нужна. Помог ее организовать депутат Гордумы Денис Иванов. 2 ноября он посетил библиотеку, чтобы удостовериться в качестве работы и узнать, как модернизация сказалась на жизни учреждения культуры.

 

В дизайнерском интерьере

«Огонь! Очень круто! Прямо класс! Вы такие молодцы! Других слов у меня нет!» - так эмоционально отреагировал депутат Псковской городской Думы Денис Иванов на увиденное в детской экологической библиотеке «Радуга».

Расположенная на первом этаже пятиэтажки по адресу Новоселов, 11, «Радуга» одной из первых в регионе прошла трансформацию, превратившись в 2021 году в модельную библиотеку. Финансирование и организационная поддержка шли с федерального, регионального и муниципального уровней. Не остался в стороне и Денис Иванов, на чьем округе находится «Радуга».

В прошлый раз депутат посещал библиотеку, пока шел ремонт. Заведующая Ольга Незнанова вспоминает, как в те месяцы едва ли не жила на стройплощадке. Обновление по нацпроекту «Культура» вышло тотальным: капремонт от фасада до туалетов, современный дизайн, замена книжного фонда, установка мультимедийного оборудования. Рабочий день начинался в шесть утра, когда на связь выходил подрядчик из Челябинска, выигравший конкурс на изготовление мебели. Среди прочего были выполнены полки с силуэтами животных, занесенных в «Красную книгу» Псковской области. Залы для малышей, ребят постарше и подростков, для творческих встреч и мастер-классов посвящены эколого-краеведческим объектам региона. В голубых цветах «Ремдовский заказник», песочные краски достались «Трутневским пещерам», зеленый - «Полистовский заповедник». Дизайн придумала Татьяна Бесхлебная, на тот момент студентка ПсковГУ, для которой проект обновления «Радуги» стал дипломной работой, а теперь она сама преподает на кафедре дизайна.

«Страшно было, все-таки большая ответственность, - признается Ольга Незнанова. - Нельзя было подвести Министерство культуры, губернатора, директора Централизованной библиотечной системы города. Допустить ошибку было невозможно».

Богатство, поражающее воображение

Они и не допустили. Подтверждение тому - занятое в прошлом году второе место на всероссийском конкурсе фондов модельных библиотек «Золотая полка». Потому что актуальный дизайн, удобные стеллажи, планшеты и компьютеры, уголки, где с книжкой можно не только посидеть, но и полежать — словом все то, что вызывает первоочередной восторг, - все это не более чем приятное дополнение к книжному фонду.

 
К открытию библиотеки в сентябре 2021 года закупили 4500 новых книг, в прошлом году еще 843 штуки, в этом добавили 1020 экземпляров.

Библиотекари называют свой фонд главным сокровищем и главным ресурсом. Много сил они тратят на то, чтобы фонд оставался актуальным, качественным и функциональным. Мониторят новинки, изучают информацию от издательств, анализируют запросы читателей, отслеживают номинации значимых литературных премий.

Несмотря на то, что библиотека делает упор на экологическое просвещение, литература есть по всем отраслям знаний. Например, интерактивный глобус и коллекция о великих русских путешественниках помогают узнать историю страны и углубить свои познания в географии. Особое внимание к детям с ограниченными возможностями здоровья. Для них на полках стоят книги с увеличенным шрифтом и тактильными элементами, а также в специальных форматах: графические, звуковые, музыкальные. Неудивительно, что в «Радугу» с другого конца города приезжают воспитанники Центра лечебной педагогики.

Разнообразие современных книжных форматов поражает воображение: книги-бродилки и книги-квесты, виммельбухи, арт-буки, книги в 3D и 4D, графические романы, книги с дополненной реальностью, читать которые помогает планшет. Разобраться во всем этом разнообразии маленьким читателям помогают заседания клуба «Домовенок».

Значимый повод для гордости - коллекция книг с автографами авторов. Ежегодно она пополняется во время проходящего в Пскове всероссийского фестиваля «Книжная яблоня». В этом сентябре во время фестиваля на квартирник в «Радугу» заглянула автор комиксов о городах России (включая Псков) Варвара Леднева. Подобные события собирают участников клуба «Культурный код», который помогает подросткам разобраться в современной литературе.

Очереди у книжных полок

Частный вопрос, который начали слышать библиотекари после обновления: «Это все бесплатно?» Ответ неизменно один и тот же: «Да!» Богатый книжный фонд привел в восхищение и депутата Дениса Иванова.

«Качественно новый уровень по сравнению с тем, что было до этого, - отметил он. - Библиотекари всегда старались, но условия были не те. Мне очень приятно, что теперь у нас на округе есть современная библиотека».

Есть и «грустные» новости. После обновления в библиотеке появились очереди. Это и запись на наиболее популярные издания, и на мероприятия, и на электронное обслуживание. Сейчас в библиотеке зарегистрированы 4792 читателя, то есть поставленный руководством план в 3970 человек перевыполнен с солидной прибавкой.

Для живущих в микрорайоне детей библиотека стала тем местом, где можно зависнуть на целый день. Пока одни сидят или лежат с книгой, другие садятся за компьютеры или берут в руки планшеты. Кто чем занят, библиотекари всегда знают, даже не находясь рядом, так как в любой момент могут отследить происходящее по камерам.

Для родителей и бабушек с дедушками оформлен стеллаж книгообмена, куда они приносят издания из дома и с удовольствием берут почитать то, чем поделились соседи. Иногда взрослые заглядывают с ответственной миссией - по поручению детей. Как Игорь, папа третьеклассницы Виктории. Девочка пошла в школу и записалась в «Радугу» как раз тогда, когда библиотека превратилась в модельную. Папа говорит, что свой жанр еще не нашла, любит читать про котов и про приключения. Обычно приходит за книжками сама, а сегодня не смогла, и ему велено взять комиксы.

На новом уровне

Вместе с Ольгой Незнановой в библиотеке работают заведующая сектором маркетинга информационно-библиотечных услуг Ирина Столова, заведующий сектором обслуживания Егор Гронский, главный библиотекарь Ирина Матвеева, библиотекари Алиса Сергеева и Алена Захарова. Только на первый взгляд кажется, что штат большой.

«Мало! - заверяет Ольга Незнанова. - Во-первых, мы вышли на другой уровень работы. Стремимся участвовать в профессиональных конкурсах, делиться своим опытом, набираться его у других. А это работа не одного часа и не одного дня. Во-вторых, основная работа - наши читатели, каждому из них хочется не только книги взять, но и услышать доброе слово. Особенно подросткам, они не все могут рассказать своим родителям, им нужен другой взрослый человек, который отнесется с теплом и доброжелательностью».

С такой же доброжелательностью к посетителям библиотеки отнесся Денис Иванов. После ремонта выяснилось, что дети часто в библиотеку не приходят, а приезжают - на велосипедах и самокатах. Два беленьких столбика на новеньком крылечке начали выполнять функцию «коновязи» и стали обшарпанными. Соорудить рядом с библиотекой велопарковку помог Денис Иванов. 

Ее готовность стала поводом для визита в «Радугу», который парламентарий нанес 2 ноября. Он сразу смог и парковку оценить, и посмотреть, как живет библиотека спустя некоторое время после ремонта. Библиотекари вручили ему благодарность за помощь с парковкой.

Денис Иванов заверил сотрудников библиотеки в надежности установившейся дружбы и пожелал, чтобы каждый читатель нашел свою книгу и свое место в обновленном пространстве.

Юлия Магера

Теги: #библиотека #Гордума #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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