Культура

Музыкальная культура и рождественские праздники станут темой лекции в Пскове

Псковичей приглашают на очередные Александро-Невские беседы, которые состоятся в воинском храме святого Александра Невского 4 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Темой беседы станет: «Музыкальная культура и рождественские праздники». Лектором выступит музыковед, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ирина Сидякова.

Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского по адресу: улица Максима Горького, дом 67. Начало в 18:00.

Справки по телефону: (8112)72-14-41.