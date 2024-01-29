Культура

Хедлайнеры фестиваля «Добрый рок-2024»: группа Nagart

Группа Nagart станет одним из хедлайнеров XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок - 2024», который состоится в поселке Палкино 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото здесь и далее: Nagart

«В прошедшую пятницу стены бара "Нора" в Пскове сотрясались от безудержных танцев, громкого пения зала и, конечно, неуемной энергетики группы Nagart. Оборотни и призраки, короли и домовые – завораживающие мистические истории группы Nagart, обрамленные дерзким панк-роком, не оставляют равнодушным ни одного слушателя. Фавориты радиочартов и триумфаторы фестивальных площадок стали настоящим открытием последних лет для широкой публики. И, наконец, посетили и Псков», - рассказал Андрей Семенов.

Он отметил, что атмосферные выступления группы напоминают театральные представления, а мистические сюжеты текстов дополняются драйвовой музыкальной формой.

«Коллектив побывал у нас в рамках пятилетия альбома "Секреты оборотня". В итоге полный зал и довольные гости "Норы". Кстати, в псковский клуб на выступления артистов такого плана приезжает много гостей. В этот раз были из Смоленска, Минска, Новгорода, Питера и Москвы», - поделился Андрей Семенов.

Именно на этом концерте фронтмен группы Александр Старцев объявил об участии коллектива в псковском фестивале «Добрый рок-2024» летом. Андрей Семенов заметил, что зал принял эту новость с огромной радостью.

Список хедлайнеров фестиваля на данный момент выглядит так:

«Потомучто»,

«Бригадный подряд»,

Sellout

«Скворцы Степанова»

«Дороги меняют цвет»

Znaki,

«Ангел НеБес»,

«Красная плесень»,

«Площадь восстания»,

«Радиопомехи»,

TattooIN

еще более 30-ти известных и не очень коллективов.

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля 2024 года. Подробнее — в группе фестиваля.