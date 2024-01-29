Культура

Онлайн-конкурс чтецов стихов Пушкина проводят в Пскове

Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих в возрасте от 7 до 35 лет принять участие в онлайн-конкурсе чтецов «Читаю Пушкина с МЦ», посвящённом памяти поэта Александра Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

записать ролик с чтением стихотворения А. С. Пушкина,

разместить видео на своей странице социальной сети «ВКонтакте» до 10 февраля,

указать хештег конкурса #читаю_Пушкина_с_МЦ.

Важное условие: страница, на которой размещено видео, должна быть открыта. Если участнику менее 14 лет, видео может разместить на своей странице его родитель.

Кроме того, организаторы предлагают участникам дополнить свои видео музыкальными сопровождением, декорациями или костюмами, чтобы подчеркнуть суть читаемого произведения. Победители конкурса получат призы и дипломы молодёжного центра, а итоги будут подведены 13 февраля.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться в положении.

По всем возникшим вопросам можно обратиться в сообщения группы волонтёров молодёжного центра Пскова.