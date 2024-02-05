Культура

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем»: Александр Либ о мечте, любви к гастролям и черном вороне

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроем», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В рамках программы ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы устраивают чайные посиделки с известными в Псковской области персонами и говорят с ними «за жизнь».

Сегодня к ним на чай пришел заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Александр Либ. Вот уже 50 лет он служит на псковской сцене и отметит это событие 2 марта в БКЗ Псковской областной филармонии концертом «Мой путь, моя судьба…».

В преддверии красивой даты Александр Либ за чашкой чая в студии «ПЛН FM» поделится детскими воспоминаниями, расскажет о своем жизненном, творческом пути и об увлечениях. Кем Александр Либ хотел стать в детстве? Какими судьбами очутился в Пскове? Почему он обожает гастроли? Какие песни исполняет, когда душа поет? Должен ли музыкант стремиться к славе или она сама его найдет? Об этом и многом другом — в эфире.