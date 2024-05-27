Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с группой «Вальяж»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову врывается группа «Вальяж».
Группа молодая, а уже умудрилась записать студийный альбом. Как такое возможно и почему его назвали «Обратный отсчет»? Что ребят вдохновляет на блюз-рок? Какие еще инструменты напрашиваются в «Вальяж», кроме тех, которые уже присутствуют? В чем секрет продвижения творчества? На эти и другие вопросы в студии «ПЛН FM» ответят:
И, конечно же, группа «Вальяж» исполнит несколько песен.