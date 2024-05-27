Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
творог правда и мифы
ENERGY кешбэк-игра
михайловское 60 тысяч гостей
экзотика агротуризм
Кабельный потенциал
выход есть профилактика суицида
чипсы из Пскова на ПМЭФ
на пороге перезагрузки
ПЭМЗ ищет сотрудников
обзор
кадры решают всё
взгляд в будущее ИТ в образовании
ковать кадры пока горячо
Господин Рейтингомер
где в Пскове получить права
 
 
 
ещё Культура 27.05.2024 10:051 Конструкторское бюро «Раскат» выкупает Дом Седельщикова в Пскове 31.05.2024 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с группой «Вальяж» 31.05.2024 11:040 Клад нашли археологи в Пскове 31.05.2024 10:360 Георгий Василевич: Ждем на празднике в Михайловском 60 тысяч гостей 30.05.2024 21:370 Снятый в Псковской области фильм номинирован на премию ИРИ 30.05.2024 18:400 Культурно-образовательный проект «Город мастеров» завершился в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 28.05.2024 15:0113 Фонтаносрач 29.05.2024 10:000 Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ 25.05.2024 11:270 В Псковской области простились с шестью погибшими в зоне СВО военными 29.05.2024 13:122 Осторожно: змеи! 26.05.2024 20:000 Синоптики дали прогноз погоды на Северо-Западе России на следующую неделю
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с группой «Вальяж»

31.05.2024 13:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову врывается группа «Вальяж».

Группа молодая, а уже умудрилась записать студийный альбом. Как такое возможно и почему его назвали «Обратный отсчет»? Что ребят вдохновляет на блюз-рок? Какие еще инструменты напрашиваются в «Вальяж», кроме тех, которые уже присутствуют? В чем секрет продвижения творчества? На эти и другие вопросы в студии «ПЛН FM» ответят:

  • Дмитрий Кузнецов - акустическая гитара, вокал;
  • Дмитрий Павлов - кахон, перкуссия, вокал;
  • Евгений Иванов - бас-гитара;
  • Александр Шевченко - губная гармоника.

И, конечно же, группа «Вальяж» исполнит несколько песен.

Теги: #квартирник #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы вывозом мусора?
В опросе приняло участие 267 человек
31.05.2024, 13:210 Псковичи стали на 25% чаще смотреть фильмы вместе с детьми — исследование 31.05.2024, 13:120 Спектакль «Постой, паровоз!» в псковском театре перенесли на 11 июня 31.05.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с группой «Вальяж» 31.05.2024, 13:020 Объявлен состав жюри на финале конкурса «Мисс и Миссис Великие Луки»
31.05.2024, 12:490 Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 1 июня 31.05.2024, 12:250 Псковская легкоатлетка завоевала две золотые медали на чемпионате и первенстве СЗФО 31.05.2024, 12:140 Реализацию цифровых проектов обсудил Михаил Ведерников с зампредом банка «Россия» 31.05.2024, 12:091 В Псковской области создали единый медицинский центр оказания помощи детям
31.05.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Тревоги, кибербезопасность и капитулировавшие соцсети 31.05.2024, 11:520 Великолучанин украл планшет из магазина и попался росгвардейцам 31.05.2024, 11:480 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Не писатель, а агент в пальто... 31.05.2024, 11:460 Завод «Титан-Полимер» принял участие в молодежной ярмарке вакансий
31.05.2024, 11:360 Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от Тинькофф Кредит Брокера 31.05.2024, 11:280 Ловать, солнце, жара 31.05.2024, 11:280 Трактор горел в Новоржеве 31.05.2024, 11:270 Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза
31.05.2024, 11:250 Работы по газификации Пушкиногорского района стартуют с 1 июня 31.05.2024, 11:230 Дом престарелых в Стругокрасненском округе удерживал деньги умерших постояльцев 31.05.2024, 11:190 Аист угодил в яму с креозотом под Великими Луками 31.05.2024, 11:180 Для людей и машин: депутат гордумы помогает псковичам решать вопросы благоустройства дворов
31.05.2024, 11:170 «Пастырь»: Что значит поклоняться Богу? ВИДЕО 31.05.2024, 11:040 Клад нашли археологи в Пскове 31.05.2024, 11:010 Еще 38 деревень Псковской области готовы ворваться в лето на скорости 4G 31.05.2024, 11:000 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковско-Ливонская война и битва на Логозовицком поле
31.05.2024, 10:590 «Квартирник»: Группа «Вальяж» про блюз-рок, альбом в первый год существования и «Ангела Валеру» 31.05.2024, 10:573 В Пскове женщина украла с клумбы цветок под камерой видеонаблюдения 31.05.2024, 10:490 Фотофакт: Элементы колеса начали крепить к опорам будущего аттракциона в Пскове 31.05.2024, 10:420 «Хайпожоры»: Тревоги, кибербезопасность и капитулировавшие соцсети
31.05.2024, 10:360 Георгий Василевич: Ждем на празднике в Михайловском 60 тысяч гостей 31.05.2024, 10:300 Фотофакт: Пешеходный переход огородили у Ледового дворца в Пскове 31.05.2024, 10:230 В России могут появиться модульные мобильные убежища 31.05.2024, 10:190 В Госдуме предложили ввести скидку на кредиты семьям с детьми
31.05.2024, 10:030 Из-за удара молнии в великолукской деревне сгорели жилой дом и три постройки 31.05.2024, 10:000 Топ летних террас Пскова-2024. ЛОНГРИД 31.05.2024, 09:450 20 бывших мигрантов в Пскове проверили на состояние на воинском учёте 31.05.2024, 09:300 «Зверьё моё»: Собака и баян - (не)легко!
31.05.2024, 09:150 Вкусные и полезные призы от «Молочных продуктов Пушкиногорья» можно выиграть на детском празднике в Пскове 31.05.2024, 09:000 Иностранца в Псковской области отправили в колонию за контрабанду более 50 кг наркотиков 31.05.2024, 08:400 В Госдуму внесут законопроект о полном запрете продажи вейпов 31.05.2024, 08:200 Праздничную программу провели для воспитанников Детской деревни-SOS
31.05.2024, 08:000 Дома россиян предложили оборудовать погодными датчиками 31.05.2024, 07:400 Эксперты рассказали о причинах отказов молодых людей работать водителями грузовиков 31.05.2024, 07:200 В России нашли способ объективно диагностировать паранойю 31.05.2024, 07:000 ЕГЭ по математике сдают выпускники псковских школ
30.05.2024, 22:590 В Пскове побит температурный рекорд 1995 года 30.05.2024, 22:000 Что важно учесть при трудоустройстве на сезонную работу, объяснил юрист 30.05.2024, 21:400 У животных есть осознание, заявила биолог 30.05.2024, 21:370 Снятый в Псковской области фильм номинирован на премию ИРИ
30.05.2024, 21:320 Роль вузовских музеев в популяризации спорта обсудил Дмитрий Белюков с коллегами в Москве 30.05.2024, 21:201 Ученые NASA обнаружили необычный темный кратер на Марсе 30.05.2024, 21:030 Ярмарку трудоустройства для молодежи в Пскове посетили около 560 юношей и девушек 30.05.2024, 21:000 Жизнеустройство людей с ментальными нарушениями обсудили эксперты в рамках фестиваля «Другое искусство»
30.05.2024, 21:000 Увеличения прожиточного минимума ждут в России к 2025 году 30.05.2024, 20:410 Показ музыкальной драмы «Царь Иудейский» впервые прошел в Пскове 30.05.2024, 20:400 Более 10% работающих жителей Пскова продлят отдых в июне отпусками и отгулами - опрос 30.05.2024, 20:200 Апробация рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами по экзаменам прошла в Пскове
30.05.2024, 20:130 Спектакль о пакетике представили в Псковском театре драмы 30.05.2024, 20:030 Движение транспорта запретят на нескольких улицах в Пскове из-за реконструкции сетей теплоснабжения 30.05.2024, 20:000 Росгвардейцы провели профориентационное занятие для учащихся Псковского политехнического колледжа 30.05.2024, 19:540 Псковский музей стал победителем конкурса «VK Гранты»
30.05.2024, 19:400 Крышу дома на улице Санаторной капитально отремонтировали в Пскове 30.05.2024, 19:330 Футбольный фестиваль для девочек пройдет в Пскове 20 июля 30.05.2024, 19:330 Андрей Турчак: Электронное предварительное голосование «Единой России» состоялось в 80 регионах в рамках 163 кампаний 30.05.2024, 19:210 Фотовыставка о прошедших событиях фестиваля «Другое искусство» открылась в Пскове 
30.05.2024, 19:200 О последствиях потери урожая из-за майских заморозков рассказал экономист 30.05.2024, 19:150 Более 7 километров автомобильной дороги Остров – Новоржев отремонтируют в 2024 году 30.05.2024, 19:030 Выставка репродукций в технике батик открылась в Пскове 30.05.2024, 19:000 Разделять чувства и эмоции научили осужденных в псковском СИЗО
30.05.2024, 18:580 Столб дыма поднялся над Великими Луками 30.05.2024, 18:550 Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет 30.05.2024, 18:440 Уличный спектакль детей с особенностями представили в Пскове  30.05.2024, 18:400 Культурно-образовательный проект «Город мастеров» завершился в Псковской области
30.05.2024, 18:370 Ярмарка ремесленников с ограниченными возможностями открылась в Пскове  30.05.2024, 18:300 «Пастырь»: Что значит поклоняться Богу? 30.05.2024, 18:200 Псковские таможенники передали на нужды СВО автомобиль и партию товаров народного потребления 30.05.2024, 18:000 Почти 420 тысяч псковичей планируют охватить профосмотрами в 2024 году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru