Культура

Выставка живописи «Постижение времени. Феномен мироздания» откроется в Пскове

Выставка произведений изобразительного искусства «Постижение времени. Феномен мироздания» откроется в выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников России 17 июля в 18.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Автор Александр Федоров — художник, член Санкт-Петербургского Союза художников России, международной ассоциации искусствоведов (AICA), Санкт-Петербургского общества акварелистов.

Основа экспозиции выставки — работы, выполненные в авторской технике «Политекстурная акварель». На ней представлены композиции, в сюжетах которых присутствуют разновременные события, реальные объекты, фантазии, размышления, где есть ощущение «жизни времени». В них содержится попытка выразить своим художественным языком эмоционально-образное представление о времени, создав, по сути, некий «набросок времени» из ряда сюжетов различного происхождения, которые выбрало творческое сознание художника, рассказали в отделении.

Создаваемые образы в большинстве своем имеют символический характер, выражают множественные философские понятия, открывают новую реальность, предлагают постичь творческий замысел автора.

Выставка продлится с 17 июля до 16 августа. Адрес: Псков, улица Ленина, 1. Выставка работает со вторника по пятницу с 11.00 до 17.30 и с субботы по воскресенье с 11.00 до 15.30. Понедельник - выходной.

Вход свободный.