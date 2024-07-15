Культура

Две сборные экскурсии в день начнут проводить в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

Две сборные экскурсии в день ждут посетителей Мемориального музея-усадьбы Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской

«В связи с увеличением количества посетителей с 15 июля в музее ежедневно в 12.00 и в 14.30 проводятся сборные экскурсии. Просим учитывать данное обстоятельство при планировании посещения нашей усадьбы», - обратились к гостям работники музея.

Желательна предварительная запись по телефону: 8(81153)29523, по электронной почте: korvin.49@mail.ru. Индивидуальные экскурсии проводятся только по предварительной записи при наличии свободного экскурсовода.