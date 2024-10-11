Общество

Где можно привиться от гриппа в Пскове, ответили в облздраве

Осенью повышается риск заразиться ОРВИ и гриппом. Как отмечают медики, главным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация. О том, где можно пройти вакцинацию от гриппа в Пскове, Псковской Ленте Новостей рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.

С 14 по 18 октября будет открыт мобильный пункт вакцинации у торгового центра «Империал» (Псков, улица Коммунальная, дом №41). Привиться там можно с 10.00 до 15.00.

Также сегодня, 11 октября, до 15:00 открыт мобильный пункт вакцинации возле «Семейного магнита» по адресу: город Псков, улица Труда, дом №37а.

Помимо этого, вакцинироваться можно в поликлинике по месту прописки.

Напомним, что около 100 тысяч псковичей успели привиться от гриппа с начала осени.