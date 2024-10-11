Спорт

Участники авторалли «Пушкинские Горы-2024» стартовали с бульвара Гейченко

В посёлке Пушкинские Горы на площади Музейщиков завершилась официальная церемония открытия ралли «Пушкинские Горы-2024», финального этапа Кубка России, финального этапа Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», при поддержке которого проходит это популярное соревнование.

Фотографии: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Участников гонки — порядка 90 экипажей — приветствовали глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич, заместитель председателя областного спорткомитета Виталий Суриков. Спортивные автомобили стартовали с бульвара Гейченко.

Напомним, что общий километраж трассы составляет 103 километра и проходит по территориям Пушкиногорского Новоржевского, Бежаницкого, Опочецкого районов. Планируется, что и на финиш ралли, около пяти вечера 12 октября, гонщики также придут к площади перед зданием музейного научно-культурного центра.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением соревнований 11-12 октября вводится временное прекращение движения транспорта по некоторым участкам автодорог.