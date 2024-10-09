Происшествия

Приехавшие в гости мужчина и женщина погибли при пожаре в Куньинском районе

В Куньинском районе проводится проверка по сообщению о гибели двух человек при пожаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

11 октября правоохранительным органам сообщили об обнаружении на месте пожара в жилом доме в деревне Ямище Куньинского района тел мужчины и женщины с признаками воздействия высоких температур.

Пострадавшими являются 55-летняя женщина и 43-летний мужчина, приехавшие накануне в гости к знакомым. По полученной следствием информации, причиной возгорания жилого дома могла послужить неисправная работа печного оборудования.

В настоящее время назначили медицинскую и пожарно-техническую судебные экспертизы. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Следователи добавили, что число пожаров на территории Псковской области увеличивается в зимний период. В связи с этим псковичам и гостям региона настоятельно рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности и в случае возникновения пожара незамедлительно звонить в единую службу спасения: 112, или по телефонам: 01 и 101.