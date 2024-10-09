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Потерявшегося в печорских лесах пенсионера искали с помощью БПЛА. ВИДЕО

На текущей неделе в Псковской области с помощью беспилотника МЧС России найден потерявшийся мужчина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС.

Видео: МЧС Псковской области

Поиски 74-летнего мужчины производились в лесном массиве вблизи деревни Иваново-Болото Печорского муниципального округа сотрудниками полиции и спасателями.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области с помощью беспилотника обнаружили с высоты дым костра, который развел мужчина. По выявленному ориентиру было найдено местонахождение сельчанина. Благодаря слаженным действиям специалистов потерявшегося вернули домой.

Напомним, днем 8 октября в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Печорский» поступило сообщение от взволнованной местной жительницы. Она заявила, что её 74-летний отец сутки назад ушел в лес из деревни Иваново-Болото и не вернулся. По ее сведениям, он находился в районе деревни Моложва.

Фото: УМВД России по Псковской области

На поиски пенсионера незамедлительно выдвинулись старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН МО МВД России «Печорский» капитан полиции Михаил Аветисян и оперуполномоченный ОУР МО МВД России «Печорский» лейтенант полиции Виталий Щетинин.

По телефонной связи полицейские вышли на контакт с пожилым мужчиной и попросили его разжечь костёр. С помощью сотрудников МЧС России с квадрокоптером они увидели дым от костра.

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Идя по заболоченной местности, капитан полиции Михаил Аветисян и лейтенант полиции Виталий Щетинин старались голосом привлечь к себе внимание сбившегося с пути сельчанина. В результате организованного поиска местный житель был найден в 3 километрах от ближайшего населенного пункта.

Гражданин пояснил, что более суток провел в лесу. С собой у него была плащ-палатка, что помогло ему не замерзнуть.