ЖКХ

Псковичка пожаловалась на проблемы с лифтом в доме на Рижском проспекте

В доме по адресу: Рижский, 74А возникли серьезные проблемы с лифтом. Об этом сообщили местные жители в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает жительница дома, ее дочь вызвала лифт, который приехал с громким шумом и грохотом. Испугавшись, ребенок решил подняться пешком. Однако вскоре раздался ужасающий грохот и удар, что вызвало дополнительное беспокойство.

При обращении женщины в службу лифтового сервиса оператор сообщил, что лифт закрыт на ремонт и попасть в него нельзя. Тем не менее, как выяснили жители, лифтом можно пользоваться, что вызывает еще большее недоумение и опасения.

«Очень хочется, чтобы обратили внимание на эту проблему», - пишет автор публикации.

В комментариях псковичи рассказали, что проблемы с лифтами замечены, в частности, в доме №7 на улице Юности и доме №10 на улице Инженерной.