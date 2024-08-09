Культура

Бесплатные лекции по археологии пройдут в Псковском музее

Бесплатные лекции по археологии пройдут на территории Псковского музея в Поганкиных палатах 15 и 16 августа. Занятия состоятся в честь Дня археолога, который ежегодно отмечается 15 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В рамках акции Института археологии РАН «Открытые дни археологии» сотрудники Псковского музея проведут бесплатные научно-популярные лекции о раннесредневековом костюме.

На лекциях гости узнают о реконструкции раннесредневекового костюма населения Псковской земли на основе археологических находок. Всем желающим расскажут об источниках по реконструкции, о многообразии раннесредневековой одежды и украшений, а также о том, как сделать грамотную и красивую реконструкцию на основе археологических материалов.

Изюминкой мероприятия станет показ оригинальных предметов из фондов археологии Псковского музея-заповедника. Также лекторы продемонстрируют свои костюмы и важные атрибуты эпохи раннего Средневековья.

Лекции проведут сотрудники отдела хранения фондов археологии Псковского музея-заповедника, члены клуба исторической реконструкции «Усадьба» Дмитрий Добрин и Тамара Дюбова.

15 августа пройдет открытая лекция «Финно-угорский костюм раннего средневековья», 16 августа псковичей и гостей города приглашают на лекцию «Славянский костюм раннего средневековья».