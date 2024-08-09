Культура

Органный концерт «Бах и транскрипции популярных сочинений» состоится в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Бах и транскрипции популярных сочинений» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-Католической церкви в Пскове 17 августа в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото предоставили организаторы концерта

В концерте примет участие петербургская органистка Светлана Фурник, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов. Она исполнит музыкальные произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Рихарда Вагнера, Ремо Джадзотто и других композиторов.

Посещение концерта доступно для всех категорий зрителей старше 10 лет по пригласительным. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Продолжительность концерта 65 минут, без антракта. В начале мероприятия прозвучит художественное слово.

По вопросам концерта можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.