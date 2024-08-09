Культура

Бесплатные встречи и лекции по керамической скульптуре проведут для псковичей

Псковичей приглашают присоединиться к лекциям и встречам в рамках симпозиума по керамической скульптуре «Новая Земля», об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Лекции пройдут в деревне Сигово и деревне Потолово Печорского муниципального округа. Ссылки на трансляции, онлайн-подключения и записи лекций будут доступны в соцсетях симпозиума.

17 августа в 12:00 - 13:30 пройдет лекция «Археология Печорского района». Читает Юлия Колпакова, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории. Адрес: деревня Сигово, бывшее здание музея Огаревой. Лекция будет доступна в записи.

В 14.00 - 15.30 состоится открытая беседа «Художественный взгляд на настоящее Печорского района». «Мы приглашаем всех желающих в диалоге за чаем обсудить настоящее печорского края и связанные с ним художественные процессы. Художники ближе узнают регион, а гости познакомятся с видением авторов и технологическими тонкостями создания керамической скульптуры», - рассказали о мероприятии организаторы.

Адрес: деревня Сигово, керамическая мастерская Елены Макаровой.

В 22:00-23:00 пройдет презентация «Керамика в ХХ и XXI веке». Ее проведет Катерина Алимова - мультимедийный художник, куратор. Адрес: «Новая Земля» в деревне Потолово Печорского округа. Будет организована онлайн-трансляция записи.

18 августа в 10:30-12:00 пройдет лекция «Пограничные Печоры и границы в Печорах» (по материалам проекта «Народная история России»). Наталья Петрова, культуролог, культурный антрополог, фольклорист. Кандидат филологических наук. Старший научный сотрудник РГГУ, завкафедрой культурологии и социальной коммуникации Ранхигс. Адрес: «Новая Земля» в деревне Потолово, Будет организована онлайн-трансляция.

В 12:30-14:00 - лекция «Этноботаника Печорского района». Ольга Беличенко, участник проекта PhytoLex, ЕУСПб.

В 19.00-20.30 - лекция «Наследие vs практика: художник как антрополог». Александра Володина, кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии РАН, исследовательница современного искусства. Лекции пройдут онлайн.

Проект «Арт-симпозиум Новая Земля» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.