Культура

К разработке рекомендаций для создания экологической тропы в «Михайловском» приступил необычный волонтёрский отряд

Необычный отряд доброхотов приступил к работе в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей, впервые за последние много лет в музей в качестве волонтёров приехала не группа школьников или студентов, а взрослых, состоявшихся специалистов-исследователей. Достаточно сказать, что в составе команды из восьми человек — инженер центра юзабилити и смешанной реальности, специалист по цифровой доступности и инклюзивным интерфейсам, преподаватель магистратуры Университета информационных технологий, механики и оптики; доцент кафедры промышленной биотехнологии Казанского национального исследовательского технологического университета; доцент Уральского федерального университета; аналитик Института международных исследований МГИМО; научный сотрудник Института физики микроструктур Российской академии наук и другие специалисты такого же класса и уровня.

Участники команды «Волонтёрский лагерь “Пушкинский заповедник — 2024“» у памятника «Музейщикам Пушкиногорья». Фото: Пушкинский заповедник

«Участники этого отряда, — рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей методист по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Надежда Шабловская, — уже достаточное время сотрудничали в «Михайловским» в рамках проекта «Заповедные острова России». Сейчас, благодаря гранту от фонда Потанина и благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство», им удалось приехать в Пушкиногорье на 10 дней».

В рамках своей экспедиции команда, которая назвала себя «Волонтёрский лагерь “Пушкинский заповедник — 2024“», с одной стороны, будет работать в музее как и любой обычный доброхотский отряд, то есть, в течение четырёх часов в день помогать сотрудникам службы лесов и парков выполнять многочисленные сезонные работы. Для этого добровольные помощники музея даже закупили собственный инвентарь — вёдра, лопаты, веерные грабли, секаторы и другие никогда не лишние в деревенском хозяйстве вещи, которые по окончании работы тут же, в музее, они планируют и оставить. Однако, помимо этого, по заданию музея специалисты, подробнее познакомившись с работой музея-заповедника и его объектами, намерены выполнить и ряд других — исследовательских заданий. Этот фронт работ вчера, 14 августа, участники «…Лагеря» за круглым столом согласовали с заместителем директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Екатериной Дмитриевой. Так, среди прочего, волонтёрам поручено разработать опросник для гостей музея и опробовать его на посетителях музеев-усадеб, проанализировать работу заповедного сайта. Одно из наиболее значимых направлений интеллектуальной работы, порученной новым доброхотам «Михайловского» — разработка рекомендаций для создания экологической тропы: поиск оптимального пролегания, методические рекомендации к наполнению. «Важно, что у многих членов команды «Пушкинский заповедник — 2024» уже есть опыт работы по развитию самых разных территорий, в том числе и особо охраняемых», — отметила Надежда Шабловская и сообщила, что уже сегодня, 15 августа необычный доброхотский отряд приступил к работе над этим, весьма интересным заданием.

В государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» уточнили, что в текущем году о своём желании побывать в музее в качестве добровольных помощников сообщили чуть менее двадцати отрядов из малых и больших городов России; большая часть из них уже завершила свою летнюю работу. В заповеднике также напомнили, что у истоков этого широкого волонтёрского движения в Святогорье стоял легендарный музейщик, первый послевоенный директор «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко. Именно с его лёгкой руки паломников-добровольцев в «Михайловском» называют старинным русским словом «доброхоты».