Культура

Фильм покажут в Покровской башне в Пскове в рамках «Ночи кино 2024»

Псковский музей-заповедник вновь присоединяется к всероссийской акции «Ночь кино». Мероприятие пройдет 24 августа в 9-й раз и будет приурочено к Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Двор Постникова, 19:00

Фильм «Сто лет тому вперёд», режиссер Александр Андрющенко, 2024 год. Показ пройдет по адресу: улица Олега Кошевого, 2. Запись по телефону: +7 (8112) 29-22-59.

Покровская башня, 20:00

Фильм «Воздух», режиссер Алексей Герман-младший, 2023 год. Показ пройдет по адресу: улица Свердлова, 3. Запись по телефону: +7 (8112) 29-22-59.

Гостям рекомендуют взять с собой в башню теплую одежду и пледы, вечером на объекте может быть прохладно.

Оператором акции выступает компания Роскино по поручению Министерства культуры Российской Федерации, при поддержке Фонда кино и МИД России. В акции примут участие регионы России, включая Донбасс и Новороссию, а также 14 стран БРИКС и СНГ.