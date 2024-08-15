Культура

К 80-летию УФСБ в Пскове открыли две выставки

В преддверии восьмидесятилетия управления ФСБ России по Псковской области в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова открылись две выставки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото: УФСБ России по Псковской области.

Экспонаты, посвящённые 105-летию со дня образования Псковской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем и 110-летию со дня рождения председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова, можно будет посетить до 15 сентября.

На выставках представлены документы, касающиеся основных этапов жизненного пути Ю. В. Андропова, а также грамоты и поздравления из архива УФСБ России по Псковской области за его подписью, направленные сотрудникам УКГБ СССР по Псковской области.

Кроме того, посетители могут познакомиться с материалами из фондов Государственного архива Псковской области: именным списком служащих Псковской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, фотографиями руководящего состава и их удостоверений, протоколами заседаний революционной тройки по борьбе с бандитизмом в Псковской губернии и другими.