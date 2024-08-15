28 августа Губернаторский симфонический оркестр выступит на выставке «Россия начинается здесь» на территории Финского парка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.
Вечером на главной сцене выставки выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством Алексея Репникова. Солировать будут артисты Культурного центра Елены Образцовой Анастасия Шугарова и Камиль Калимуллин.
Зрители услышат композиции из любимых фильмов и мультфильмов, а также фрагменты из произведений русских и зарубежных классиков.
С программой выступления оркестра можно ознакомиться здесь.
Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодежь.