Культура

Губернаторский симфонический оркестр выступит на выставке «Россия начинается здесь»

28 августа Губернаторский симфонический оркестр выступит на выставке «Россия начинается здесь» на территории Финского парка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Вечером на главной сцене выставки выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством Алексея Репникова. Солировать будут артисты Культурного центра Елены Образцовой Анастасия Шугарова и Камиль Калимуллин.

Зрители услышат композиции из любимых фильмов и мультфильмов, а также фрагменты из произведений русских и зарубежных классиков.

С программой выступления оркестра можно ознакомиться здесь.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодежь.