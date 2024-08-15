Культура

Музыканты 104-го полка победили в конкурсе военных оркестров ВС России

Музыканты 104-го десантно-штурмового полка заняли первое место во Всероссийском смотре-конкурсе военных оркестров ВС РФ в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Художественный руководитель и дирижер — гвардии капитан Евгений Баранчиков. Звание «Лучший полковой оркестр России» коллектив получили повторно. Конкурс проводится раз в пять лет.

Напомним, 76-ая Гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия — старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск — празднует 85 лет со времени основания. Торжественное мероприятие, посвященное праздничной дате, прошло в воскресенье, 1 сентября, в Большом концертном зале филармонии с участием заместителя министра обороны России, генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, официальных лиц, военнослужащих и ветеранов подразделения, а также близких и родных псковских десантников. Указом президента России подразделение удостоено ордена Кутузова.