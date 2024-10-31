Общество

Псковские депутаты уточнили порядок публикации нормативных актов

Порядок публикации правовых актов Избирательной комиссии Псковской области уточнили в Пскове на 38-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Доступность законодательства является важнейшей демократической гарантией осуществления прав личности - это означает, что любому гражданину Российской Федерации должна быть предоставлена возможность свободно и бесплатно ознакомиться с текстами принятых правовых актов. В целях совершенствования правового регулирования в Псковской области представленным проектом закона предлагается уточнить порядок опубликования и вступления в силу правовых актов Избирательной комиссии и территориальных избирательных комиссии Псковской области», – следует из проекта.

Так, официальным опубликованием правовых актов Избирательной комиссии Псковской области, территориальных избирательных комиссий считается их публикация:

При этом правовые акты Избирательной комиссии Псковской области, территориальных избирательных комиссий вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если иное не предусмотрено федеральным законодательством о выборах и референдумах.