Общество

Несоответствие псковского и федерального законов о муниципальной службе устранили депутаты

Проект о внесении изменения в закон «Об организации муниципальной службы в Псковской области» приняли на 38-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Инициатором проекта выступает прокурор области. Проект разработан в целях приведения закона Псковской области в соответствие с федеральным законом.

Как уточняется в пояснительной записке, в соответствии с федеральным законодательством при поступлении на муниципальную службу гражданин представляет документ об образовании и о квалификации. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, получение которого подтверждается документами об образовании и о квалификации (например, дипломом о среднем профессиональном образовании, дипломом бакалавра, дипломом специалиста или дипломом магистра).

Закон также устранит несоответствие федеральному закону «О муниципальной службе в Российской Федерации» и дополнить пункт 5 части 3 статьи 18 закона Псковской области «Об организации муниципальной службы в Псковской области» словами «и о квалификации».