Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как создать ТОС
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Легкий пар: чуткая штука
Господин Рейтингомер
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
Я бы в фермеры пошел...
карта отдыха и туризма
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
заработать на Пушкине
Урожай 2024
Кружки и секции для детей
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Аграрий с джойстиком в руках
Первая ягода
 
 
 
ещё Культура 15.08.2024 13:040 В честь Дня археолога, посвящается... 04.09.2024 17:160 Премьерные арт-экскурсии о царях и летописцах пройдут осенью в «Михайловском» 04.09.2024 16:530 В библиотеках в Псковской области зарегистрированы 44,7% населения  04.09.2024 13:520 Вокруг Пушкина. Кто и как зарабатывает на поэте 04.09.2024 12:001 Памятник няне Пушкина поставят на пути в Михайловское этой осенью 04.09.2024 11:430 Выставка «Постижение времени» открылась в псковском Доме офицеров
 
 
 
Самое популярное 29.08.2024 11:370 Интерактив: Что будет с островом в реке Пскова? 30.08.2024 17:057 Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на площади Ленина в Пскове 01.09.2024 21:205 Машинист зарезал помощника в кабине тепловоза в Псковской области 30.08.2024 12:101 В числе дачников Псковской области оказался губернатор Санкт-Петербурга  03.09.2024 12:570 В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Премьерные арт-экскурсии о царях и летописцах пройдут осенью в «Михайловском»

04.09.2024 17:16|ПсковКомментариев: 0

Две новые литературно-поэтические программы ждут в сентябре и в октябре поклонников творчества Александра Пушкина и искусства Михаила Драгунова — актёра театра и кино, лауреата международного конкурса «Овации», мастера художественного слова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в усадебных садах и парках которого всё нынешнее лето актёр проводил свои арт-экскурсии.

Михаил Драгунов в Михайловском. Фото: Пушкинский заповедник

В музее уточнили, что первая из двух последних премьер этого сезона называется «В надежде славы и добра...». Посвящена она очень сложной теме взаимоотношений поэта и власти. Конкретно: в программе, подготовленной по произведениям и письмам Пушкина, а также обширной мемуарной и историко-литературоведческой литературе, пойдёт речь о взаимоотношениях михайловского «ссылочного невольника» и двух российских императоров — Александра I и Николая I, а также, шире, о взглядах Пушкина на историю Отечества.

Впервые эту программу актёр проведет уже завтра, 5 сентября, а затем и послезавтра, 6-го. Желающих стать её слушателями и участниками ждут в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское».

Вторая из премьер завершит череду арт-экскурсий Михаила Драгунова в октябре. Автор и исполнитель назвал её «Псковский летописец» и создал как слово благодарности и памяти литераторам и деятелям культуры, чьи имена навсегда вписаны в историю Пушкинского заповедника. Это, прежде всего, Валентин Курбатов, чьё 85-летие будут отмечать в этом сентябре, «реставратор всея Руси» Савва Ямщиков, пушкинист мирового значения Валентин Непомнящий, а также писатель Виктор Астафьев, со дня рождения которого в нынешнем мае исполнилось сто лет.

Сеансы арт-экскурсии «Псковский летописец» в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» намечены на 9 и 10 октября.

В музее особо подчеркнули, что высоко ценят сотрудничество с Михаилом Драгуновым. Его программы неизменно пользуются популярностью у гостей Пушкинского заповедника: многие из посетителей, попав на такую поэтическую и, в то же время, познавательную прогулку, тотчас же изыскивают возможность побывать и на других подобных встречах с замечательным актёром и чтецом, тем более он постоянно пополняет свой «экскурсионный репертуар» новыми и новыми разработками. Так, только в этом году жители и гости Святогорья смогли побывать на новых программах, подготовленных к 275-летию со дня рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте, которого так ценил Пушкин, и к 240-летию Дениса Давыдова — русского поэта, наиболее яркого представителя «гусарской поэзии» и мемуариста, героя Отечественной войны 1812 года, приятеля и адресата стихов Пушкина, а также на новой арт-экскурсии «Онегин жил анахоретом…» о жизни Пушкина в ссылке, о характерах людей и бытовых подробностях, окружавших его), на многих других.

Полный список арт-экскурсий Михаила Драгунова в сентябре и октябре (с указанием названия, темы, места и времени проведения программы, обозначением точки сбора, возрастной рекомендацией для слушательской аудитории, проч., проч.) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Сентябрь → Цикл поэтических программ Михаила Драгунова».

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок получил высшее образование в регионе?
В опросе приняло участие 73 человека
04.09.2024, 17:380 Оркестр псковского спецназа примет участие в фестивале «Михайловский бастион» 04.09.2024, 17:350 Псковичи стали чаще просить оформить их на работу без трудового договора – опрос 04.09.2024, 17:330 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 4 сентября 04.09.2024, 17:320 Участковые избирательные комиссии в Псковской области принимают заявления о голосовании на дому
04.09.2024, 17:310 Подростка на велосипеде сбил автомобиль в Стругах Красных 04.09.2024, 17:290 Дорожки благоустраивают у храма Вознесения Господня в Порховском районе 04.09.2024, 17:260 Псковичам предлагают присоединиться к соревнованиям по фоновой ходьбе «Человек идущий» 04.09.2024, 17:231 Строительство школы в Себеже проконтролировал Александр Козловский
04.09.2024, 17:190 На 6,9 % увеличились реальные денежные доходы псковичей во втором квартале 2024 года 04.09.2024, 17:170 Новые правила оборудования автомобилей с мобильными комплексами фотовидеофиксации на псковских дорогах внедрят до 31 октября 04.09.2024, 17:160 Премьерные арт-экскурсии о царях и летописцах пройдут осенью в «Михайловском» 04.09.2024, 17:110 Первенство Псковской области по гребному спорту пройдет 7 сентября
04.09.2024, 17:090 До 15 сентября псковичи могут поделиться мнением о работе Росстата 04.09.2024, 17:060 Фотофакт: Псковичам напоминают о ликвидации пешеходного перехода на Завеличье 04.09.2024, 17:010 Депутаты «Единой России» помогли обустроить парковку около школы №13 в Великих Луках 04.09.2024, 16:591 Суд постановил взыскать с экс-резидента «Моглино» 5 миллионов рублей
04.09.2024, 16:550 Мужчина погиб в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Псковском районе 04.09.2024, 16:530 В библиотеках в Псковской области зарегистрированы 44,7% населения  04.09.2024, 16:492 Врачи в Великих Луках спасли ногу 65-летнему пациенту 04.09.2024, 16:482 Производство сыров планируют запустить на площадке «Моглино» в Псковском районе
04.09.2024, 16:460 Александр Козловский посетил штаб «Мы вместе. Позывной СВОи» в Локне 04.09.2024, 16:340 Команда Великих Лук сыграет с «Рязанью» в матче Кубка России 04.09.2024, 16:270 Свыше 4,5 тысячи заявлений на участие в ДЭГ подали псковские избиратели 04.09.2024, 16:200 Более миллиона рублей потратили на ремонт детсада в псковской Середке
04.09.2024, 16:160 Праздник фитнеса организуют в российском городе 04.09.2024, 16:090 Около тысячи псковских подростков нашли работу на летние каникулы 04.09.2024, 16:071 Армен Мнацаканян: Буду высказываться более аккуратно и конкретно 04.09.2024, 16:040 Одностороннее движение организуют на Красноармейской набережной в Пскове после реконструкции улицы
04.09.2024, 15:503 Армен Мнацаканян: С приходом к власти Любови Трифоновой в Новоржевском округе «движуха» пошла сумасшедшая 04.09.2024, 15:410 Умер заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко 04.09.2024, 15:360 Банковская программа ВТБ автоматически переведет речь клиента 04.09.2024, 15:350 Тринадцатая летняя спартакиада детей-инвалидов пройдет в Псковской области
04.09.2024, 15:244 Псковичей должны информировать о причинах отключения уличного освещения – Армен Мнацаканян  04.09.2024, 15:200 Осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдет 14 сентября 04.09.2024, 15:130 «Беседка»: «Михайловский бастион-2024». ВИДЕО 04.09.2024, 15:041 Армен Мнацаканян: Вина в задержке срока ремонта школ в Пскове – комплексная
04.09.2024, 15:020 Пскович предстанет перед судом за убийство соседей за громкую музыку 04.09.2024, 15:000 Тысячи мигрантов могут выдворить из Псковской области 04.09.2024, 15:000 «Дневной дозор»: Может ли индивидуальное жилье в Пскове стать альтернативой квартирам? 04.09.2024, 14:500 Выставка и заезд ретро-автомобилей состоятся в Пскове 7 сентября
04.09.2024, 14:430 Детский оркестр исполнит «Прощание славянки» на псковском фестивале «Михайловский бастион» 04.09.2024, 14:370 Желтый «Москвич» запечатлели на фоне Млечного Пути в Палкинском районе 04.09.2024, 14:350 Более трети участников ИТ-лагеря Т1 получили приглашения на работу 04.09.2024, 14:310 Псков номинировали на звание «Молодёжная столица России–2025»
04.09.2024, 14:290 В Пскове утвердили внешний вид автомобилей для фиксации нарушений ПДД 04.09.2024, 14:210 До +27 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 5 сентября 04.09.2024, 14:090 Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке 04.09.2024, 14:060 Появилось видео с места ДТП с пострадавшим мотоциклистом у Летнего сада в Пскове
04.09.2024, 13:520 Вокруг Пушкина. Кто и как зарабатывает на поэте 04.09.2024, 13:430 Фестиваль «Михайловский бастион» в Пскове вышел на международный уровень 04.09.2024, 13:370 Почти 500 человек эвакуировали из псковского «Акваполиса» 04.09.2024, 13:310 В Псковской области за неделю выявили 54 случая заболевания COVID-19
04.09.2024, 13:240 «Экопром» в Псковской области требует у «Экогрупп» почти 26 млн рублей 04.09.2024, 13:210 Фестиваль «Территория детства» пройдет в Пскове 7 сентября 04.09.2024, 13:151 Антон Дымов обсудил с главами четырех районов Псковской области темпы газификации 04.09.2024, 13:080 Мошенники предложили псковичам пересчитать пенсию и украли их аккаунты на «Госуслугах»
04.09.2024, 13:033 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Арменом Мнацаканяном 04.09.2024, 12:560 Убрать вывеску «универсам Пятёрочка» через суд просят жильцы дома за Завеличье 04.09.2024, 12:440 Александр Котов: Неудачный выбор может отбросить муниципалитет на несколько лет назад 04.09.2024, 12:440 Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на «Госуслугах»
04.09.2024, 12:340 Глава Роспотребнадзора дала старт кампании по вакцинации против гриппа 04.09.2024, 12:310 «Доходный дом» ХIХ века в Пскове оборудуют системой кондиционирования воздуха 04.09.2024, 12:170 «Петя и Волк. Вредные советы» и «Шаляпин»: Дни Псковской области пройдут в Мариинском театре 04.09.2024, 12:060 Более 1350 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
04.09.2024, 12:041 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Михайловский бастион» 04.09.2024, 12:001 Памятник няне Пушкина поставят на пути в Михайловское этой осенью 04.09.2024, 11:570 Иркутская область договорилась о развитии цифровизации региона с МегаФоном 04.09.2024, 11:520 Супругов попробуют примирить перед разводом в обязательном порядке
04.09.2024, 11:430 Выставка «Постижение времени» открылась в псковском Доме офицеров 04.09.2024, 11:320 Торговый центр «Максимус» в Пскове отметит день рождения 8 сентября 04.09.2024, 11:221 «Собственной персоной»: Армен Мнацаканян о ходе избирательной кампании и темпах догазификации 04.09.2024, 11:140 Подземный ошапуркинг
04.09.2024, 11:050 Гдовскому центру внешкольной работы «Дубно» передали новый спортивный инвентарь 04.09.2024, 11:020 В Петербурге проходит финал конкурса профмастерства среди сотрудников АЗС и предприятий топливной инфраструктуры 04.09.2024, 10:540 Тыкву-гиганта массой 280 кг вырастили в Плюсском районе 04.09.2024, 10:490 Приоритеты в подключении домов к газу определили в Островском районе 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru