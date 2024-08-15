Культура

Премьерные арт-экскурсии о царях и летописцах пройдут осенью в «Михайловском»

Две новые литературно-поэтические программы ждут в сентябре и в октябре поклонников творчества Александра Пушкина и искусства Михаила Драгунова — актёра театра и кино, лауреата международного конкурса «Овации», мастера художественного слова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в усадебных садах и парках которого всё нынешнее лето актёр проводил свои арт-экскурсии.

Михаил Драгунов в Михайловском. Фото: Пушкинский заповедник

В музее уточнили, что первая из двух последних премьер этого сезона называется «В надежде славы и добра...». Посвящена она очень сложной теме взаимоотношений поэта и власти. Конкретно: в программе, подготовленной по произведениям и письмам Пушкина, а также обширной мемуарной и историко-литературоведческой литературе, пойдёт речь о взаимоотношениях михайловского «ссылочного невольника» и двух российских императоров — Александра I и Николая I, а также, шире, о взглядах Пушкина на историю Отечества.

Впервые эту программу актёр проведет уже завтра, 5 сентября, а затем и послезавтра, 6-го. Желающих стать её слушателями и участниками ждут в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское».

Вторая из премьер завершит череду арт-экскурсий Михаила Драгунова в октябре. Автор и исполнитель назвал её «Псковский летописец» и создал как слово благодарности и памяти литераторам и деятелям культуры, чьи имена навсегда вписаны в историю Пушкинского заповедника. Это, прежде всего, Валентин Курбатов, чьё 85-летие будут отмечать в этом сентябре, «реставратор всея Руси» Савва Ямщиков, пушкинист мирового значения Валентин Непомнящий, а также писатель Виктор Астафьев, со дня рождения которого в нынешнем мае исполнилось сто лет.

Сеансы арт-экскурсии «Псковский летописец» в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» намечены на 9 и 10 октября.

В музее особо подчеркнули, что высоко ценят сотрудничество с Михаилом Драгуновым. Его программы неизменно пользуются популярностью у гостей Пушкинского заповедника: многие из посетителей, попав на такую поэтическую и, в то же время, познавательную прогулку, тотчас же изыскивают возможность побывать и на других подобных встречах с замечательным актёром и чтецом, тем более он постоянно пополняет свой «экскурсионный репертуар» новыми и новыми разработками. Так, только в этом году жители и гости Святогорья смогли побывать на новых программах, подготовленных к 275-летию со дня рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте, которого так ценил Пушкин, и к 240-летию Дениса Давыдова — русского поэта, наиболее яркого представителя «гусарской поэзии» и мемуариста, героя Отечественной войны 1812 года, приятеля и адресата стихов Пушкина, а также на новой арт-экскурсии «Онегин жил анахоретом…» о жизни Пушкина в ссылке, о характерах людей и бытовых подробностях, окружавших его), на многих других.

Смотрите также Премьерой поэтической программы в Пушкинском Заповеднике отметят годовщину первого михайловского стихотворения поэта

Полный список арт-экскурсий Михаила Драгунова в сентябре и октябре (с указанием названия, темы, места и времени проведения программы, обозначением точки сбора, возрастной рекомендацией для слушательской аудитории, проч., проч.) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Сентябрь → Цикл поэтических программ Михаила Драгунова».