Культура

Экскурсия об истории древнего Изборска пройдет в эти выходные

В субботу, 14 декабря, в выставочном зале Изборского музея-заповедника состоится программа «Щит земли русской». Она посвящена истории Изборска, который веками защищал северо-западные рубежи Руси. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: Изборский музей-заповедник

Древний Изборск веками защищал северо-западные рубежи России, играя ключевую роль в сохранении православной веры и независимости русского государства. Он был передовой крепостью-форпостом в Псковском «каменном щите» обороны.

Военные события, происходившие вокруг Изборска, находят свое отражение в нашей археологической коллекции: посетители смогут увидеть железные наконечники копий и стрел, боевые топоры, булавы, кольчужные кольца и фрагменты кольчуг, а также боевое снаряжение всадника и коня.

Участники программы не только познакомятся с музейной коллекцией и реконструкцией боевых доспехов и вооружения средневековых воинов, но и создадут свой собственный миниатюрный декоративный щит в музейной мастерской, который станет прекрасным памятным сувениром.

К участию в программе требуется предварительная запись по телефону: +7 (8112) 33-16-17.