Фестиваль короткометражных фильмов пройдет в Пскове

С 25 декабря 2024 года по 28 января 2025 года библиотека имени Валентина Курбатова станет площадкой «Эха» Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» (ShortFilmDays). Любой желающий может бесплатно посмотреть фильмы, представленные в программах фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.
Вход на сеансы свободный. Показы будут проходить в актовом зале на первом этаже библиотеки.
Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: 72-84-06.
В программе первого кинопоказа (25.12) представлены следующие фильмы:
Добавим, XI Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) – конкурс для режиссёров малых форм – проходил в Москве с 14 по 21 декабря 2024 года.
Впервые Всероссийская акция «День короткометражного кино» состоялась в 2014 году по инициативе Молодёжного центра Союза кинематографистов России. В 2022 году проект получил статус международного кинофестиваля и прошёл при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).
В жюри фестиваля в разные годы входили такие известные кинематографисты и эксперты как Владимир Хотиненко, Юрий Быков, Антон Калинкин, Иван Кудрявцев, Владимир Котт, Мария Лемешева, Сергей Першин, Александр Цыпкин и другие.
Традиционно после конкурса стартует «Эхо» фестиваля – бесплатные показы премьерных фильмов на различных площадках. В фестивале участвуют художественные, документальные короткометражные, анимационные кинокартины и впервые нейросетевое кино.